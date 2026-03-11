Бывший игрок сборной Англии арестован в Великобритании

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и сборной Англии Джои Бартон оказался в центре серьезного криминального скандала. 43-летний спортсмен был взят под стражу в воскресенье, 9 марта, после инцидента возле одного из гольф-клубов Ливерпуля.

Вместе с Бартоном был задержан еще один мужчина – обоих подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Согласно имеющимся данным, пострадавший был экстренно госпитализирован с серьезными травмами ребер и лица. Очевидцы вызвали медиков и полицию после того, как заметили на земле окровавленного мужчину.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру Бартон выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Рейнджерс». В 2018 году он сменил амплуа на тренерское, возглавив «Флитвуд Таун», а позднее – «Бристоль Роверс», где работал до 2023 года.