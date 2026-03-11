Барселона вырвалась вперед в борьбе за звездного защитника
Кандидатура Бастони является приоритетной для спортивного директора сине-гранатовых
Каталонская «Барселона» вырвалась в лидеры в борьбе за центрального защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. По данным портала TEAMtalk, кандидатура итальянца является приоритетной для спортивного директора «сине-гранатовых» Деку и главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Впрочем, каталонцам предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Ливерпуля».
Несмотря на высокую стоимость футболиста, в офисе «Барселоны» считают сделку вполне реализуемой. На текущий момент «нерадзурри» оценивают игрока в 80 миллионов евро.
Уверенность «Барсы» основывается на предварительных контактах с окружением игрока, которые прошли в позитивном ключе. При этом финансовые правила и бюджетные ограничения остаются главным препятствием для оформления трансфера.
В текущем сезоне Бастони продемонстрировал впечатляющую эффективность: на его счету 35 матчей, 2 забитых мяча и 6 голевых передач. Текущий контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по оценкам Transfermarkt, достигает 80 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Денисов прокомментировал публикацию переговоров арбитров
Украинский тренер мог возглавить «Актобе»