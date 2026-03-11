Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона вырвалась вперед в борьбе за звездного защитника
Испания
11 марта 2026, 05:43 | Обновлено 11 марта 2026, 05:46
63
0

Барселона вырвалась вперед в борьбе за звездного защитника

Кандидатура Бастони является приоритетной для спортивного директора сине-гранатовых

11 марта 2026, 05:43 | Обновлено 11 марта 2026, 05:46
63
0
Барселона вырвалась вперед в борьбе за звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» вырвалась в лидеры в борьбе за центрального защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. По данным портала TEAMtalk, кандидатура итальянца является приоритетной для спортивного директора «сине-гранатовых» Деку и главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Впрочем, каталонцам предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Ливерпуля».

Несмотря на высокую стоимость футболиста, в офисе «Барселоны» считают сделку вполне реализуемой. На текущий момент «нерадзурри» оценивают игрока в 80 миллионов евро.

Уверенность «Барсы» основывается на предварительных контактах с окружением игрока, которые прошли в позитивном ключе. При этом финансовые правила и бюджетные ограничения остаются главным препятствием для оформления трансфера.

В текущем сезоне Бастони продемонстрировал впечатляющую эффективность: на его счету 35 матчей, 2 забитых мяча и 6 голевых передач. Текущий контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по оценкам Transfermarkt, достигает 80 миллионов евро.

По теме:
Алемани рассказал, кто стал препятствием возвращению Месси в Барселону
Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг
Барселона Алессандро Бастони Интер Милан трансферы Ла Лиги Деку Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10 марта 2026, 23:35 9
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ

Александр Денисов прокомментировал публикацию переговоров арбитров

Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Футбол | 10 марта 2026, 15:35 0
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято

Украинский тренер мог возглавить «Актобе»

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Футбол | 11.03.2026, 05:02
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10.03.2026, 19:55
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 10
Другие виды
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем