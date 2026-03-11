Алемани рассказал, кто стал препятствием возвращению Месси в Барселону
Бывший спортивный директор каталонцев выступил с важным заявлением
Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани выступил с важным заявлением, подтвердив информацию экс-наставника «сине-гранатовых» Хави относительно потенциального трансфера Лионеля Месси в 2023 году.
Ранее Хави публично заявлял, что камбэк аргентинца был практически решенным вопросом: «Все детали были согласованы, Лео желал вернуться, и мы получили необходимые гарантии от Ла Лиги.
Однако в последний момент Жоан Лапорта заблокировал эту сделку». В свою очередь, глава Ла Лиги Хавьер Тебас категорически отрицал, что организация давала официальное одобрение на переход игрока.
Алемани, который на данный момент занимает пост в структуре мадридского «Атлетико», внес ясность в эту ситуацию: «Хави говорит правду. Нас заверили в том, что все необходимые согласования со стороны Ла Лиги получены».
