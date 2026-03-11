Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алемани рассказал, кто стал препятствием возвращению Месси в Барселону
Испания
11 марта 2026, 04:32 | Обновлено 11 марта 2026, 04:33
100
0

Алемани рассказал, кто стал препятствием возвращению Месси в Барселону

Бывший спортивный директор каталонцев выступил с важным заявлением

11 марта 2026, 04:32 | Обновлено 11 марта 2026, 04:33
100
0
Алемани рассказал, кто стал препятствием возвращению Месси в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани выступил с важным заявлением, подтвердив информацию экс-наставника «сине-гранатовых» Хави относительно потенциального трансфера Лионеля Месси в 2023 году.

Ранее Хави публично заявлял, что камбэк аргентинца был практически решенным вопросом: «Все детали были согласованы, Лео желал вернуться, и мы получили необходимые гарантии от Ла Лиги.

Однако в последний момент Жоан Лапорта заблокировал эту сделку». В свою очередь, глава Ла Лиги Хавьер Тебас категорически отрицал, что организация давала официальное одобрение на переход игрока.

Алемани, который на данный момент занимает пост в структуре мадридского «Атлетико», внес ясность в эту ситуацию: «Хави говорит правду. Нас заверили в том, что все необходимые согласования со стороны Ла Лиги получены».

По теме:
Барселона вырвалась вперед в борьбе за звездного защитника
Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг
Матеу Алемани Барселона Хави Жоан Лапорта Лионель Месси Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10 марта 2026, 16:23 30
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос

Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10 марта 2026, 07:30 8
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство

Леонид Буряк не видит проблем в судействе

Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 05:05
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Французский журналист: Забарный – неудачник, ПСЖ с ним далеко не уйдет в ЛЧ
Футбол | 10.03.2026, 22:56
Французский журналист: Забарный – неудачник, ПСЖ с ним далеко не уйдет в ЛЧ
Французский журналист: Забарный – неудачник, ПСЖ с ним далеко не уйдет в ЛЧ
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 13
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем