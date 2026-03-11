Тренер Баварии оценил разгром Аталанты и ситуацию с травмами

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал разгромную победу своей команды над «Аталантой» со счетом 6:1.

«Конечно, я доволен результатом. Мы сыграли именно так, как планировали. Более того, могли забить еще один или два мяча. Наш игровой план сработал практически идеально.

У нас очень талантливая и технически сильная команда. Игрокам нравятся такие матчи. Интенсивность на тренировках у нас очень высокая, и это помогает находить правильные решения в подобных встречах. Поэтому сегодняшнее выступление меня не удивило.

Я не хочу много говорить о травмах. Мы полностью доверяем нашему составу. Дэвис выбыл на определенное время, но надеемся, что его отсутствие не затянется. С учетом глубины состава мы способны справиться с этой ситуацией.

Кейн был близок к тому, чтобы выйти на поле, однако при счете 5:0 необходимость в этом отпала. Сегодня команда могла обойтись без него», – сказал главный тренер «Баварии».