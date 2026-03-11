Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария определила будущее Гарри Кейна после слухов о Барселоне
Испания
11 марта 2026, 00:32
1

Бавария определила будущее Гарри Кейна после слухов о Барселоне

Мюнхенцы не планируют отпускать британца

Бавария определила будущее Гарри Кейна после слухов о Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Бавария намерена сохранить в составе своего главного бомбардира Гарри Кейна. Руководство мюнхенского клуба уже приступило к работе над новым контрактом для английского форварда.

По данным немецких СМИ, клуб готов предложить 32-летнему нападающему улучшенные финансовые условия. Переговорный процесс возглавляет генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, который уже провел предварительные контакты с представителями футболиста.

В нынешнем сезоне Кейн демонстрирует фантастическую результативность: в 37 матчах он забил 45 мячей и отдал 5 результативных передач.

Тренер Ньюкасла назвал матч против Барселоны одним из лучших
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Источник: Bild
