Бавария определила будущее Гарри Кейна после слухов о Барселоне
Мюнхенцы не планируют отпускать британца
Бавария намерена сохранить в составе своего главного бомбардира Гарри Кейна. Руководство мюнхенского клуба уже приступило к работе над новым контрактом для английского форварда.
По данным немецких СМИ, клуб готов предложить 32-летнему нападающему улучшенные финансовые условия. Переговорный процесс возглавляет генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, который уже провел предварительные контакты с представителями футболиста.
В нынешнем сезоне Кейн демонстрирует фантастическую результативность: в 37 матчах он забил 45 мячей и отдал 5 результативных передач.
