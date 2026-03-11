Бавария определила будущее Гарри Кейна после слухов о Барселоне

Бавария намерена сохранить в составе своего главного бомбардира Гарри Кейна. Руководство мюнхенского клуба уже приступило к работе над новым контрактом для английского форварда.

По данным немецких СМИ, клуб готов предложить 32-летнему нападающему улучшенные финансовые условия. Переговорный процесс возглавляет генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, который уже провел предварительные контакты с представителями футболиста.

В нынешнем сезоне Кейн демонстрирует фантастическую результативность: в 37 матчах он забил 45 мячей и отдал 5 результативных передач.