Известный тренер замечен в Мадриде: он ответил на слухи о Реале
Почеттино отреагировал на информацию о своем возможном назначении в королевский клуб
Наставник национальной сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о своем возможном назначении в мадридский «Реал».
Ранее издание ESPN сообщило, что руководство «королевского клуба» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Тоттенхэма», «ПСЖ» и «Челси» на пост главного тренера.
«Каждому событию отведен свой срок. В футбольной индустрии фактор времени играет решающую роль. Футбол сам направляет тебя туда, куда сочтет нужным, а не туда, куда стремишься ты», – поделился мыслями аргентинский специалист в коротком интервью для El Chiringuito, которое он дал в мадридском аэропорту Барахас.
