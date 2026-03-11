Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный тренер замечен в Мадриде: он ответил на слухи о Реале
Испания
11 марта 2026, 03:23 | Обновлено 11 марта 2026, 03:24
Известный тренер замечен в Мадриде: он ответил на слухи о Реале

Почеттино отреагировал на информацию о своем возможном назначении в королевский клуб

Известный тренер замечен в Мадриде: он ответил на слухи о Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник национальной сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о своем возможном назначении в мадридский «Реал».

Ранее издание ESPN сообщило, что руководство «королевского клуба» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Тоттенхэма», «ПСЖ» и «Челси» на пост главного тренера.

«Каждому событию отведен свой срок. В футбольной индустрии фактор времени играет решающую роль. Футбол сам направляет тебя туда, куда сочтет нужным, а не туда, куда стремишься ты», – поделился мыслями аргентинский специалист в коротком интервью для El Chiringuito, которое он дал в мадридском аэропорту Барахас.

