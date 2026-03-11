Фанатам Реала запретили скандировать оскорбления в адрес Гвардиолы

Руководство мадридского «Реала» предпринимает экстренные меры, чтобы избежать новых санкций от УЕФА. Директор клуба Хосе Луис Санчес провел закрытую встречу с лидерами фанатских группировок перед домашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Ранее европейский футбольный союз уже оштрафовал «сливочных» на 15 000 евро из-за нацистского жеста одного из болельщиков на игре с «Бенфикой». Теперь клубу грозит частичное закрытие трибун в случае любого повторного нарушения.

Как сообщает издание Marca, Санчес установил «категорический запрет» на любые оскорбительные скандирования в адрес наставника «горожан» Пепа Гвардиолы.

Традиционно фанаты «Мадрида» используют в адрес экс-тренера «Барселоны» гомофобные кричалки, за которые клуб уже получал взыскания. Кроме того, болельщиков настоятельно попросили отказаться от демонстрации любых национальных флагов, включая государственное знамя Испании.

В офисе «Реала» всерьез опасаются, что из-за поведения ультрас следующий домашний матч «Сантьяго Бернабеу» может пройти при пустых секторах.