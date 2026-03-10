Готовятся к трансферу. Реал установил цену на Лунина
Мадридский клуб готов продать украинца
В мадридском «Реале» будут готовы попрощаться с украинским вратарем Андреем Луниным после завершения текущего сезона, сообщает Fichajes.
По информации источника, «сливочные» не исключают продажи 27-летнего голкипера летом, если получат убедительное предложение по нему. В мадридском клубе считают сумму в 25 млн евро достаточной, чтобы рассмотреть возможность трансфера украинца.
В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» три матча, в которых пропустил восемь голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.
