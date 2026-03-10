Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 марта 2026, 23:08 |
Готовятся к трансферу. Реал установил цену на Лунина

Мадридский клуб готов продать украинца

Готовятся к трансферу. Реал установил цену на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» будут готовы попрощаться с украинским вратарем Андреем Луниным после завершения текущего сезона, сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» не исключают продажи 27-летнего голкипера летом, если получат убедительное предложение по нему. В мадридском клубе считают сумму в 25 млн евро достаточной, чтобы рассмотреть возможность трансфера украинца.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» три матча, в которых пропустил восемь голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.

Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Alex86 1
Охренеть, так незаметно ему уже 27 или идти играть уже куда-то первым или Вася Кобин 2.О. только в топ клубе 
