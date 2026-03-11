ФОТО. Актеры популярного сериала выведут футболистов Атлетико на матч
Звезды «Острых козырьков» появятся на матче Атлетико в Ла Лиге
Мадридский «Атлетико» подготовил необычную акцию перед матчем чемпионата Испании против «Хетафе».
Перед началом встречи футболистов мадридского клуба на поле выведут актеры, одетые как персонажи культового сериала «Острые козырьки» (Peaky Blinders).
Акция пройдет в сотрудничестве с Netflix, которая таким образом продвигает новый полнометражный фильм «Острые козырьки: Бессмертный».
На стадионе Ванда Метрополитано» планируют создать атмосферу Бирмингема 1930-х годов, когда и разворачиваются события популярного криминального сериала.
Ожидается, что актеры в фирменных костюмах и кепках-«козырьках» будут сопровождать футболистов «Атлетико» во время выхода команд на поле.
По информации СМИ, в промо-кампании уже приняли участие несколько звезд мадридского клуба, в частности Антуан Гризманн, Коке, Александр Серлот и Хосе Мария Хименес.
Таким образом «Атлетико» и Netflix решили объединить футбол и поп-культуру, создав одну из самых необычных предматчевых церемоний этого сезона.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Netflix and Atlético Madrid have reached an unusual partnership to promote the upcoming Peaky Blinders film; The Immortal Man.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026
Before the match against Getafe, Peaky Blinders will escort the players onto the pitch.
— @nytimes pic.twitter.com/Xy8QNdxJNL
