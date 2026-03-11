ФОТО. Актеры популярного сериала выведут футболистов Атлетико на матч

Мадридский «Атлетико» подготовил необычную акцию перед матчем чемпионата Испании против «Хетафе».

Перед началом встречи футболистов мадридского клуба на поле выведут актеры, одетые как персонажи культового сериала «Острые козырьки» (Peaky Blinders).

Акция пройдет в сотрудничестве с Netflix, которая таким образом продвигает новый полнометражный фильм «Острые козырьки: Бессмертный».

На стадионе Ванда Метрополитано» планируют создать атмосферу Бирмингема 1930-х годов, когда и разворачиваются события популярного криминального сериала.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ожидается, что актеры в фирменных костюмах и кепках-«козырьках» будут сопровождать футболистов «Атлетико» во время выхода команд на поле.

По информации СМИ, в промо-кампании уже приняли участие несколько звезд мадридского клуба, в частности Антуан Гризманн, Коке, Александр Серлот и Хосе Мария Хименес.

Таким образом «Атлетико» и Netflix решили объединить футбол и поп-культуру, создав одну из самых необычных предматчевых церемоний этого сезона.