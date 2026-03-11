Тренер Ньюкасла назвал матч против Барселоны одним из лучших

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау назвал матч против «Барселоны» одним из лучших выступлений своей команды.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. «Барселона» сравняла счет на 96-й минуте благодаря голу Ламина Ямаля с пенальти.

«Думаю, мы провели выдающийся матч, показали очень хорошую игру. Мы сохраняли высокий темп. Момент с пенальти в концовке слегка портит впечатление, но это одно из наших лучших выступлений. Мне показалось, что пенальти был спорным, но Малик Тиав задел Ольмо.

Мы были в хорошей форме, и пропускать совсем не должны были. Мы разберем этот момент, но я не хочу, чтобы он перечеркнул предыдущие 93 минуты, когда мы выглядели отлично.

У нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали. Игра показала, что мы способны пройти дальше, но мы понимаем, что на их поле нам придется выкладываться еще больше. Мы способны на это, но нужно показать себя с наилучшей стороны.

Моя задача – собрать команду. К сожалению, в этом сезоне нам приходилось делать это несколько раз, но сила нашего характера не вызывает сомнений.

Мы будем готовы к следующему матчу. Мы верим в себя и свои возможности, и сегодня их продемонстрировали», – сказал Хау в интервью TNT Sports.