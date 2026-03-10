«Где он был?» Моуриньо наехал на своих игроков из-за второго гола Порту
Тренер Бенфики недоволен действиями подопечных
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мыслями о втором голе, который пропустила его команда в матче 25-го тура чемпионата Португалии с «Порту» (2:2).
«Второй пропущенный нами гол был абсолютно бессмысленным. Где был правый защитник, правый центральный защитник, правый полузащитник? Центральный защитник с противоположной стороны был вынужден выйти вперед, чтобы не допустить ситуации один на один. Мы ошибались, «Бенфика» сделала много ошибок и отдала игру «Порту», – цитирует Моуриньо Mais Futebol.
«Порту» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 66 очков. Второе место занимает «Спортинг» (62), на третьей позиции расположилась «Бенфика» (59 пунктов).
Ранее от Моуриньо попал украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.
