ATP
10 марта 2026, 22:32 | Обновлено 10 марта 2026, 22:41
Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс

Девятый номер рейтинга ATP Оже-Альяссим проиграл Фису матч 1/8 финала

Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Девятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим уступил французу Артуру Фису (ATP 32) в поединке 1/8 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Феликс проиграл в двух сетах французу за 1 час и 53 минуты – 3:6, 6:7 (9:11).

В активе Оже-Альяссима – шесть подач на вылет, три из пяти отыгранных брейк-пойнтов и 17 виннеров, в пасиве – 25 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Для французского теннисиста это восьмая победа над игроком топ-10 в карьере – первая с Монте-Карло 2025 и четвертый четвертьфинал Мастерса.

В 1/4 финала Фис встретиться либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (ATP 11), либо с четвертой ракеткой Александром Зверевым (ATP 53).

Ранее турнир покинули Лоренцо Музетти (ATP 5), Бен Шелтон (ATP 8) и Александр Бублик (ATP 10).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Феликс Оже-Альяссим [9] – Артур Фис – 3:6, 6:7 (9:11)

Феликс Оже-Альяссим Артур Фис ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
