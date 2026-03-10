Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс

Девятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим уступил французу Артуру Фису (ATP 32) в поединке 1/8 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Феликс проиграл в двух сетах французу за 1 час и 53 минуты – 3:6, 6:7 (9:11).

В активе Оже-Альяссима – шесть подач на вылет, три из пяти отыгранных брейк-пойнтов и 17 виннеров, в пасиве – 25 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Для французского теннисиста это восьмая победа над игроком топ-10 в карьере – первая с Монте-Карло 2025 и четвертый четвертьфинал Мастерса.

В 1/4 финала Фис встретиться либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (ATP 11), либо с четвертой ракеткой Александром Зверевым (ATP 53).

Ранее турнир покинули Лоренцо Музетти (ATP 5), Бен Шелтон (ATP 8) и Александр Бублик (ATP 10).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Феликс Оже-Альяссим [9] – Артур Фис – 3:6, 6:7 (9:11)