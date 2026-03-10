Таловеров догнал Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе
Вспомним всех украинских футболистов, выступавших во втором по силе английском дивизионе
Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров догнал Сергея Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе.
Случилось это в матче 37-го тура, в котором Сток Сити принимает на своем поле Ипсвич Таун.
Украинец вышел на поле в стартовом составе.
Теперь в активе Таловерова 26 сыгранных матчей во втором по силе английском дивизионе: 15 – за Сток Сити и 11 – за Плимут Аргайл.
В свое время Сергей Ребров сыграл такое же количество матчей за Вест Хэм Юнайтед.
Лишь один украинский футболист сыграл в Чемпионшипе больше Таловерова и Реброва – Назарий Русин, в активе которого 29 поединков за Сандерленд.
Матчи украинцев в Чемпионшипе
- 29 – Назарий Русин (29 – Сандерленд)
- 26 – Сергей Ребров (26 – Вест Гэм Юнайтед)
- 26 – Максим Таловеров (15 – Сток Сити, 11 – Плимут Аргайл)
- 10 – Николай Кухаревич (10 – Суонси)
