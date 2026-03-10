Таловеров догнал Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе

Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров догнал Сергея Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе.

Случилось это в матче 37-го тура, в котором Сток Сити принимает на своем поле Ипсвич Таун.

Украинец вышел на поле в стартовом составе.

Теперь в активе Таловерова 26 сыгранных матчей во втором по силе английском дивизионе: 15 – за Сток Сити и 11 – за Плимут Аргайл.

В свое время Сергей Ребров сыграл такое же количество матчей за Вест Хэм Юнайтед.

Лишь один украинский футболист сыграл в Чемпионшипе больше Таловерова и Реброва – Назарий Русин, в активе которого 29 поединков за Сандерленд.

Матчи украинцев в Чемпионшипе