  4. Таловеров догнал Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе
Англия
10 марта 2026, 22:02
Таловеров догнал Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе

Вспомним всех украинских футболистов, выступавших во втором по силе английском дивизионе

Максим Таловеров. Максим Таловеров

Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров догнал Сергея Реброва по количеству сыгранных матчей в Чемпионшипе.

Случилось это в матче 37-го тура, в котором Сток Сити принимает на своем поле Ипсвич Таун.

Украинец вышел на поле в стартовом составе.

Теперь в активе Таловерова 26 сыгранных матчей во втором по силе английском дивизионе: 15 – за Сток Сити и 11 – за Плимут Аргайл.

В свое время Сергей Ребров сыграл такое же количество матчей за Вест Хэм Юнайтед.

Лишь один украинский футболист сыграл в Чемпионшипе больше Таловерова и Реброва – Назарий Русин, в активе которого 29 поединков за Сандерленд.

Матчи украинцев в Чемпионшипе

  • 29 – Назарий Русин (29 – Сандерленд)
  • 26 – Сергей Ребров (26 – Вест Гэм Юнайтед)
  • 26 – Максим Таловеров (15 – Сток Сити, 11 – Плимут Аргайл)
  • 10 – Николай Кухаревич (10 – Суонси)
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Сток Сити Сергей Ребров Назарий Русин Николай Кухаревич
