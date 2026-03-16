16 марта 2026, 05:02 |
1136
0

Воспитанник Динамо нашел выход, как не служить в Вооруженных силах Украины

Тарануха будет играть за «Колос-2», где будет иметь бронирование

16 марта 2026, 05:02 |
1136
0
Воспитанник Динамо нашел выход, как не служить в Вооруженных силах Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ростислав Тарануха

Бывший футболист «Динамо» Киев Ростислав Тарануха продолжит карьеру во Второй лиге Украины.

29-летний нападающий подписал контракт с одним из клубов третьего по силе дивизиона. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона. По информации источников, зарплата форварда в новой команде составит примерно 100 тысяч гривен в месяц.

Последние три месяца Тарануха выступал за «Верес» Ровно, однако покинул клуб, поскольку больше не входил в планы тренерского штаба. После этого футболист некоторое время находился в статусе свободного агента.

Сообщается, что одним из факторов перехода стала возможность получить бронирование, что в настоящее время является важным вопросом для многих украинских игроков.

