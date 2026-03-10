Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Осака не сумела одолеть Соболенко в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2026, 21:36 | Обновлено 10 марта 2026, 22:05
648
1

Осака не сумела одолеть Соболенко в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Наоми проиграла первой ракетке мира в двух сетах и покинула турнир WTA 1000 в США

10 марта 2026, 21:36 | Обновлено 10 марта 2026, 22:05
648
1 Comments
Осака не сумела одолеть Соболенко в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 16) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде японка проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:2, 6:4

Осака провела второе очное противостояние против Соболенко. В 2018 году Наоми одолела Арину на US Open.

Наоми в Индиан-Уэллс успела пройти Викторию Хименес Касинцеву и Камилу Осорио.

Соболенко далее встретится либо с Викторией Мбоко, либо с Амандой Анисимовой.

Видеообзор матча

Фото с матча (Наоми Осака)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СИНЯКОВА: Свитолина? Если я хочу победить – снова будет четырехчасовой матч
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко Наоми Осака WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только теннис. Джокович сыграл в гольф с Алькарасом в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2026, 14:20 0
Не только теннис. Джокович сыграл в гольф с Алькарасом в Индиан-Уэллс
Не только теннис. Джокович сыграл в гольф с Алькарасом в Индиан-Уэллс

Серб был поражен уровнем игры Карлоса, рассказав об этом в интервью

Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Бокс | 09 марта 2026, 20:42 11
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко

Шакур Стивенсон считает себя более искусным, чем украинец

Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Футбол | 10.03.2026, 15:15
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Задрав цей андрофаг картопляний!
Ответить
0
Популярные новости
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 9
Другие виды
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 14
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем