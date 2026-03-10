Осака не сумела одолеть Соболенко в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 16) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде японка проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:2, 6:4

Осака провела второе очное противостояние против Соболенко. В 2018 году Наоми одолела Арину на US Open.

Наоми в Индиан-Уэллс успела пройти Викторию Хименес Касинцеву и Камилу Осорио.

Соболенко далее встретится либо с Викторией Мбоко, либо с Амандой Анисимовой.

Видеообзор матча

Фото с матча (Наоми Осака)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine