Осака не сумела одолеть Соболенко в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Наоми проиграла первой ракетке мира в двух сетах и покинула турнир WTA 1000 в США
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 16) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертом раунде японка проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в двух сетах за 1 час и 21 минуту.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:2, 6:4
Осака провела второе очное противостояние против Соболенко. В 2018 году Наоми одолела Арину на US Open.
Наоми в Индиан-Уэллс успела пройти Викторию Хименес Касинцеву и Камилу Осорио.
Соболенко далее встретится либо с Викторией Мбоко, либо с Амандой Анисимовой.
