Симеоне и Тудор назвали составы на матч Лиги чемпионов Атлетико – Тоттенхэм

Главные тренера команд Атлетико и Тоттенхэм – Диего Симеоне и Игор Тудор – объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Матрасники сыграют с двумя форвардами – с первых минут на поле выйдут Хулиан Альварес и Антуан Гризманн. Известный норвежский нападающий Александер Сердот начнет поединок в резерве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тудор в нападении шпор выпустит Матиса Теля, Ришарлисона и Рандаля Коло Муани. Со скамейки будут готовы усилить игру Хави Симонс и Доминик Соланке.

Встреча Атлетико и Тоттенхэма начнется 10 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Метрополитано в Мадриде, столице Испании.

Стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико – Тоттенхэм

Атлетико: Облак, Руджери, Пубиль, Ле Норман, Ганцко, Симеоне, Лукман, Льоренте, Кардозо, Альварес, Гризманн

Тоттенхэм: Кински, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Спенс, Порро, Грей, Сарр, Тель, Коло Муани, Ришарлисон