Ньюкасл и Барселона назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

10 марта Ньюкасл и Барселона проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Перед стартом игры наставники команд – Эдди Хау и Ханси Флик соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

В атаке у Ньюкасла с первых минут выйдут Энтони Эланга, Уильям Осула и Харви Барнс. Барса сыграет с одним центральным форвардом – Робертом Левандовски. Помогать поляку в нападении будут Рафинья, Фермин Лопес и Ламин Ямаль.

Поединок между сороками и сине-гранатовыми начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона

Ньюкасл: Рамсдейл, Триппьер, Холл, Тиау, Берн, Рэмзи, Тонал, Жоэлинтон, Эланга, Осула, Барнс.

Барселона: Гарсия, Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Берналь, Лопес, Рафинья, Левандовски, Ямаль.