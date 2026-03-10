Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл и Барселона назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 марта 2026, 20:48 | Обновлено 10 марта 2026, 21:08
Ньюкасл и Барселона назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Первый поединок 1/8 финала еврокубка состоится 10 марта и начнется в 22:00 по Киеву

Ньюкасл и Барселона назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
10 марта Ньюкасл и Барселона проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Перед стартом игры наставники команд – Эдди Хау и Ханси Флик соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

В атаке у Ньюкасла с первых минут выйдут Энтони Эланга, Уильям Осула и Харви Барнс. Барса сыграет с одним центральным форвардом – Робертом Левандовски. Помогать поляку в нападении будут Рафинья, Фермин Лопес и Ламин Ямаль.

Поединок между сороками и сине-гранатовыми начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона

Ньюкасл: Рамсдейл, Триппьер, Холл, Тиау, Берн, Рэмзи, Тонал, Жоэлинтон, Эланга, Осула, Барнс.

Барселона: Гарсия, Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Берналь, Лопес, Рафинья, Левандовски, Ямаль.

Ньюкасл Барселона Лига чемпионов стартовые составы Эдди Хау Ханс-Дитер Флик
