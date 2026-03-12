Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я плакал и принял для себя решение»
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 08:59 |
685
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я плакал и принял для себя решение»

Вратарь – о том, как пропустил Евро-2012

12 марта 2026, 08:59 |
685
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я плакал и принял для себя решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский поделился воспоминаниями о том, как пропустил домашний Евро-2012 из-за травмы.

«Это было очень больно. Максим Шацких говорил, что несколько раз плакал, и я могу сказать то же самое. Когда был матч-открытие, я действительно не сдержал эмоций. Я был готов, настраивался на турнир, понимал, насколько он важен для меня.

Но случилось так, что я получил серьезную травму — почти полный разрыв бицепса, который был целым лишь на 50%. Это произошло в 2011 году, за два года до этого я уже травмировал другое плечо. Врач в Германии тогда предупреждал, что из-за сильной нагрузки на мышцы и сухожилия с другим плечом тоже могут возникнуть проблемы.

Боль была не только физическая, но и психологическая. Я принял для себя решение больше не играть за сборную», – признался Шовковский.

По теме:
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Александр Шовковский сборная Украины по футболу Евро-2012 Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11 марта 2026, 11:41 1
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»

Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11 марта 2026, 09:31 9
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном Фьюри

Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион
Футбол | 12.03.2026, 07:12
Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион
Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11.03.2026, 14:07
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 7
Футбол
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 88
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем