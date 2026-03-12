Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я плакал и принял для себя решение»

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский поделился воспоминаниями о том, как пропустил домашний Евро-2012 из-за травмы.

«Это было очень больно. Максим Шацких говорил, что несколько раз плакал, и я могу сказать то же самое. Когда был матч-открытие, я действительно не сдержал эмоций. Я был готов, настраивался на турнир, понимал, насколько он важен для меня.

Но случилось так, что я получил серьезную травму — почти полный разрыв бицепса, который был целым лишь на 50%. Это произошло в 2011 году, за два года до этого я уже травмировал другое плечо. Врач в Германии тогда предупреждал, что из-за сильной нагрузки на мышцы и сухожилия с другим плечом тоже могут возникнуть проблемы.

Боль была не только физическая, но и психологическая. Я принял для себя решение больше не играть за сборную», – признался Шовковский.