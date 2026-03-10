Перед началом 1/8 финала ЛЧ. Лучшие бомбардиры и ассистенты каждой команды

Уже сегодня будут сыграны первые 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

По этому поводу УЕФА перед началом данной стадии упомянул лучших игроков каждой команды по количеству забитых мячей и результативных передач.

Лучшие игроки каждой команды 1/8 финала Лиги чемпионов по количеству забитых мячей и результативных передач

Арсенал: голы – Мартинелли (6), ассисты – Троссар (3)

Бавария: голы – Кейн (8), ассисты – Олисе (6)

Ливерпуль: голы – Собослаи (4), ассисты – Собослаи (4)

Тоттенхэм Хотспур: голы – Круг Муани (3), ассисты – Ромеро (3)

Барселона: голы – Решфорд, Фермин Лопес (по 5), ассисты – Фермин Лопес, Решфорд, Ямаль (по 3)

Челси: голы – Жоау Педру, Эстевао (по 3), ассисты – Джеймс, Палмер (по 2)

Спортинг: голы – Тринкао, Луис Суарес (по 4), ассисты – Тринкао, Катамо, Кенда (по 2)

Манчестер Сити: голы – Холанд (7), ассисты – Рендерс, Доку (по 3)

Реал: голы – Мбаппе (13), ассисты – Винисиус Жуниор (6)

ПСЖ: голы – Витинья (5), ассисты – Баркола, Хакими, Кварацхелия (по 3)

Ньюкасл Юнайтед: голы – Гордон (10), ассисты – Триппьер (3)

Атлетико: голы – Серлот, Альварес (по 5), ассисты – Гризманн (3)

Аталанта: голы – Скамакка, Самарджич (по 3), ассисты – Де Рон, Де Кетеларе, Лукман (по 2)

Байер: голы – Шик, Гримальдо (по 4), ассисты – Гримальдо, Маза (по 2)

Галатасарай: голы – Осимхен (7), ассисты – Барыш, Осимхен, Санэ (по 2)

Буде-Глимт: голы – Хауге (6), ассисты – Бломберг (4)

Вспомним отдельно лучших бомбардиров турнира в сезоне 2025/26.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26

13 – Килиан Мбаппе (Реал)

10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)

8 – Гарри Кейн (Бавария)

7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)

7 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)

6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)

5 – Маркус Решфорд (Барселона)

5 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)

5 – Фермин Лопес (Барселона)