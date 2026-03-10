Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Перед началом 1/8 финала ЛЧ. Лучшие бомбардиры и ассистенты каждой команды
Лига чемпионов
10 марта 2026, 19:21
0

Перед началом 1/8 финала ЛЧ. Лучшие бомбардиры и ассистенты каждой команды

Уже сегодня четырьмя матчами стартует стадия 1/8 финала самого престижного турнира Европы

Перед началом 1/8 финала ЛЧ. Лучшие бомбардиры и ассистенты каждой команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Уже сегодня будут сыграны первые 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

По этому поводу УЕФА перед началом данной стадии упомянул лучших игроков каждой команды по количеству забитых мячей и результативных передач.

Лучшие игроки каждой команды 1/8 финала Лиги чемпионов по количеству забитых мячей и результативных передач

  • Арсенал: голы – Мартинелли (6), ассисты – Троссар (3)
  • Бавария: голы – Кейн (8), ассисты – Олисе (6)
  • Ливерпуль: голы – Собослаи (4), ассисты – Собослаи (4)
  • Тоттенхэм Хотспур: голы – Круг Муани (3), ассисты – Ромеро (3)
  • Барселона: голы – Решфорд, Фермин Лопес (по 5), ассисты – Фермин Лопес, Решфорд, Ямаль (по 3)
  • Челси: голы – Жоау Педру, Эстевао (по 3), ассисты – Джеймс, Палмер (по 2)
  • Спортинг: голы – Тринкао, Луис Суарес (по 4), ассисты – Тринкао, Катамо, Кенда (по 2)
  • Манчестер Сити: голы – Холанд (7), ассисты – Рендерс, Доку (по 3)
  • Реал: голы – Мбаппе (13), ассисты – Винисиус Жуниор (6)
  • ПСЖ: голы – Витинья (5), ассисты – Баркола, Хакими, Кварацхелия (по 3)
  • Ньюкасл Юнайтед: голы – Гордон (10), ассисты – Триппьер (3)
  • Атлетико: голы – Серлот, Альварес (по 5), ассисты – Гризманн (3)
  • Аталанта: голы – Скамакка, Самарджич (по 3), ассисты – Де Рон, Де Кетеларе, Лукман (по 2)
  • Байер: голы – Шик, Гримальдо (по 4), ассисты – Гримальдо, Маза (по 2)
  • Галатасарай: голы – Осимхен (7), ассисты – Барыш, Осимхен, Санэ (по 2)
  • Буде-Глимт: голы – Хауге (6), ассисты – Бломберг (4)

Вспомним отдельно лучших бомбардиров турнира в сезоне 2025/26.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26

  • 13 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
  • 8 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
  • 7 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)
  • 6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • 5 – Маркус Решфорд (Барселона)
  • 5 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
  • 5 – Фермин Лопес (Барселона)
Сергей Турчак
