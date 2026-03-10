Перед началом 1/8 финала ЛЧ. Лучшие бомбардиры и ассистенты каждой команды
Уже сегодня четырьмя матчами стартует стадия 1/8 финала самого престижного турнира Европы
Уже сегодня будут сыграны первые 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
По этому поводу УЕФА перед началом данной стадии упомянул лучших игроков каждой команды по количеству забитых мячей и результативных передач.
Лучшие игроки каждой команды 1/8 финала Лиги чемпионов по количеству забитых мячей и результативных передач
- Арсенал: голы – Мартинелли (6), ассисты – Троссар (3)
- Бавария: голы – Кейн (8), ассисты – Олисе (6)
- Ливерпуль: голы – Собослаи (4), ассисты – Собослаи (4)
- Тоттенхэм Хотспур: голы – Круг Муани (3), ассисты – Ромеро (3)
- Барселона: голы – Решфорд, Фермин Лопес (по 5), ассисты – Фермин Лопес, Решфорд, Ямаль (по 3)
- Челси: голы – Жоау Педру, Эстевао (по 3), ассисты – Джеймс, Палмер (по 2)
- Спортинг: голы – Тринкао, Луис Суарес (по 4), ассисты – Тринкао, Катамо, Кенда (по 2)
- Манчестер Сити: голы – Холанд (7), ассисты – Рендерс, Доку (по 3)
- Реал: голы – Мбаппе (13), ассисты – Винисиус Жуниор (6)
- ПСЖ: голы – Витинья (5), ассисты – Баркола, Хакими, Кварацхелия (по 3)
- Ньюкасл Юнайтед: голы – Гордон (10), ассисты – Триппьер (3)
- Атлетико: голы – Серлот, Альварес (по 5), ассисты – Гризманн (3)
- Аталанта: голы – Скамакка, Самарджич (по 3), ассисты – Де Рон, Де Кетеларе, Лукман (по 2)
- Байер: голы – Шик, Гримальдо (по 4), ассисты – Гримальдо, Маза (по 2)
- Галатасарай: голы – Осимхен (7), ассисты – Барыш, Осимхен, Санэ (по 2)
- Буде-Глимт: голы – Хауге (6), ассисты – Бломберг (4)
Вспомним отдельно лучших бомбардиров турнира в сезоне 2025/26.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26
- 13 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
- 8 – Гарри Кейн (Бавария)
- 7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
- 7 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)
- 6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- 5 – Маркус Решфорд (Барселона)
- 5 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
- 5 – Фермин Лопес (Барселона)
Ones to watch in the round of 16 👀#UCL pic.twitter.com/3udBvpk99y— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского клуба разобрал неоднозначные моменты, которые допустил Николай Балакин
Гути отметил отсутствие Крооса и Модрича