ОФИЦИАЛЬНО. Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии

Защитник «Бернли» Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии.

В составе «трех львов» 35-летний провел 96 матчей во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним голом и отдал десять ассистов. Уокер дважды вышел с Англией в финал чемпионата Европы: в 2021 уступили Италии в серии пенальти, а в 2024 – Испании в основное время (1:2).

В текущем сезоне Кайл Уокер провел 27 матчей на клубном уровне во всех туринрах, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Ранее Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ.