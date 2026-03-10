Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии
Англия
10 марта 2026, 18:36 | Обновлено 10 марта 2026, 18:37
218
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии

Защитник провел в составе «трех львов» 96 матчей

10 марта 2026, 18:36 | Обновлено 10 марта 2026, 18:37
218
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник «Бернли» Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии.

В составе «трех львов» 35-летний провел 96 матчей во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним голом и отдал десять ассистов. Уокер дважды вышел с Англией в финал чемпионата Европы: в 2021 уступили Италии в серии пенальти, а в 2024 – Испании в основное время (1:2).

В текущем сезоне Кайл Уокер провел 27 матчей на клубном уровне во всех туринрах, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Ранее Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Он играл с Месси. Экс-защитник сборной Украины завершил карьеру
ФОТО. Бывшего игрока Ливерпуля судят в Англии: ему грозит тюрьма
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хав сборной Англии перешел в клуб-гранд из Бразилии
Кайл Уокер сборная Англии по футболу завершение карьеры Бернли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10 марта 2026, 08:58 9
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Спортсменка поддержала Владислава

Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Футбол | 10 марта 2026, 11:03 25
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо

Президент киевского клуба разобрал неоднозначные моменты, которые допустил Николай Балакин

Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
Футбол | 10.03.2026, 17:21
Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Футбол | 10.03.2026, 12:12
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 7
Бокс
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 13
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 11
Футбол
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем