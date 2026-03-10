Чешская теннисистка Катерина Синякова прокомментировала победу над Миррой Андреевой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс и высказалась о предстоящей встрече с Элиной Свитолиной:

– Перед этим матчем вы уже провели на корте около пяти часов, и это без учета парных игр. Вы уже устали?

– О да, очень (улыбается). Думаю, это было видно по матчу – я старалась замедлять игру, брать больше времени между розыгрышами. Я просто очень рада, что закончила матч, потому что мое тело это определенно чувствует.

– Матч получился довольно хаотичным, происходило много всего. Он завершился мячом, который задел сетку. Что вы подумали, когда он наконец перелетел на другую сторону?

– Да, конечно, я рада, что он оказался на другой стороне. Я даже подумала: радоваться или нет... это такой сложный момент для завершения матча.

Я пробила бэкхенд и подумала: «Он перелетит на ту сторону?» И когда это произошло, это было облегчение. В любом случае никто не хочет заканчивать матч таким образом. Я хотела насладиться победой, но, конечно, не могу сказать, что не была счастлива. Я была рада, что мяч оказался на той стороне (улыбается). Матч был очень долгим, и я просто горжусь собой. Я продолжала бороться, старалась выдерживать длинные розыгрыши и, думаю, у меня это хорошо получилось.

– Кажется, в матче у вас на двоих было 42 брейк-поинта. Было ли что-то в ее подаче, что вы смогли прочитать, раз у вас было столько возможностей?

– Да, конечно, я пыталась это сделать. Думаю, нам обеим было немного сложно из-за ветра, поэтому мы часто проигрывали геймы на одной стороне корта и выигрывали на другой. Но я ожидала, что она будет подавать под мой форхенд. Обычно соперницы так и делают. Поэтому я рада, что смогла хорошо принимать и входить в розыгрыши, где, как мне кажется, у меня есть преимущество.

– Вы играете и одиночку, и пару и добиваетесь здесь успеха. Помогает ли одно другому? Не становится ли в какой-то момент слишком тяжело?

– Если матчи такие, как сегодня, то, конечно, это тяжело. Но не каждый день я играю три с половиной часа, потом еще два с половиной, а потом все продолжается. Конечно, я бы хотела иногда иметь выходной, но это мой выбор. Я сама выбираю играть и одиночку, и пару, и мне это нравится. Иногда матч для меня даже лучше тренировки, потому что ты чувствуешь давление. Нужно быть более стабильной, возможно, более агрессивной. На тренировке все немного проще. Поэтому, да, парная игра мне помогает. Подача и прием должны быть очень точными, потому что если ты не попадаешь хорошо по зонам, соперница сразу этим пользуется. Мне нравится играть и одиночку, и пару. Пока я здорова, думаю, буду продолжать.

– Следующая соперница — Элина Свитолина. Какие мысли? Что нужно сделать, чтобы восстановиться и продолжить в том же духе?

– Я сделаю все возможное, чтобы быть готовой. Уже приняла ледяную ванну, поработала с физиотерапевтом, стараюсь отдыхать.

У меня матч уже завтра, поэтому постараюсь восстановиться как можно быстрее. Но против Элины, если я хочу победить, это, наверное, снова будет четырехчасовой матч (улыбается). Я просто буду делать то же самое: бороться и оставлять на корте все. Посмотрим, как все сложится. Я уже горжусь собой, поэтому буду просто продолжать бороться.

Встреча Элины и Катерины в четвертом раунде тысячника в Калифорнии состоится 11 марта.