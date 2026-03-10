ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо
В прошлом туре УПЛ состоялся матч между Полесьем и Динамо (1:2), который из-за решений арбитров стал скандальным.
УАФ в своем Telegram-канале решила опубликовать переговоры рефери в моментах с отмененным голом Полесья, а также фолом защитника Динамо Кристиана Биловара.
У многих экспертов и болельщиков возникли вопросы, когда судья отменил гол Линдона Эмерллаху, а затем не удалил игрока киевлян за грубый фол прямой ногой.
Второе видео касается фола Биловара. Арбитры с нецензурной лексикой обсуждают момент нарушения, но в итоге, судя по всему, игрок остается без красной карточки из-за того, что «нога пошла по касательной», о чем сказано в конце переговоров.
Момент фола Биловара
Отмененный гол Эмерллаху
Видео можно посмотреть в Telegram
а Полясся другий тайм проср.ло.
Щодо Балакіна,
то він тупив в обидві сторони.
А кому більше-менше,
то це вже татотаке...)
По фолу на Бражко - тут питання до Балакіна чому одразу не зупинив
всіх вихованців і колишніх гравців Динамо,
а також тренерів, які були гравцями в Динамо.
Вони другий тайм проср.ли навмисно!!!
Вони в перерві змовились!!!
Зрада серед гравців Полісся!!!
то це мабуть десяток буде.
На шо надіявся володар клубу?