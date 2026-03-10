ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара

В прошлом туре УПЛ состоялся матч между Полесьем и Динамо (1:2), который из-за решений арбитров стал скандальным.

УАФ в своем Telegram-канале решила опубликовать переговоры рефери в моментах с отмененным голом Полесья, а также фолом защитника Динамо Кристиана Биловара.

У многих экспертов и болельщиков возникли вопросы, когда судья отменил гол Линдона Эмерллаху, а затем не удалил игрока киевлян за грубый фол прямой ногой.

Второе видео касается фола Биловара. Арбитры с нецензурной лексикой обсуждают момент нарушения, но в итоге, судя по всему, игрок остается без красной карточки из-за того, что «нога пошла по касательной», о чем сказано в конце переговоров.

Момент фола Биловара

Отмененный гол Эмерллаху

Видео можно посмотреть в Telegram