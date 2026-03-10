Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 18:52 | Обновлено 10 марта 2026, 19:06
1979
11

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара

Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо

10 марта 2026, 18:52 | Обновлено 10 марта 2026, 19:06
1979
11 Comments
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ФК Динамо Киев

В прошлом туре УПЛ состоялся матч между Полесьем и Динамо (1:2), который из-за решений арбитров стал скандальным.

УАФ в своем Telegram-канале решила опубликовать переговоры рефери в моментах с отмененным голом Полесья, а также фолом защитника Динамо Кристиана Биловара.

У многих экспертов и болельщиков возникли вопросы, когда судья отменил гол Линдона Эмерллаху, а затем не удалил игрока киевлян за грубый фол прямой ногой.

Второе видео касается фола Биловара. Арбитры с нецензурной лексикой обсуждают момент нарушения, но в итоге, судя по всему, игрок остается без красной карточки из-за того, что «нога пошла по касательной», о чем сказано в конце переговоров.

Момент фола Биловара

Отмененный гол Эмерллаху

Видео можно посмотреть в Telegram

По теме:
У Руха возникли проблемы с защитниками
Александр КОЗАК: «Я оказался в нужном месте в нужное время»
Форвард Динамо: «Чувствую себя прекрасно. Поставил цель и иду к ней»
Полесье Житомир Полесье - Динамо Динамо Киев Кристиан Биловар Украинская Премьер-лига видео Украинская ассоциация футбола Линдон Эмерллаху
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 09 марта 2026, 21:34 4
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
Футбол | 10 марта 2026, 12:37 6
Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»

Известный эксперт подвел итог прошедшего тура в украинской Премьер-лиге

Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Шоу Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
Футбол | 10.03.2026, 17:23
Шоу Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
Шоу Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Футбол | 09.03.2026, 18:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Вилучення і близько не було ,фол на Бражку питань до Балакіна немає
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
та якось пох.., бо резутьтат на табло,
а Полясся другий тайм проср.ло.
Щодо Балакіна,
то він тупив в обидві сторони.
А кому більше-менше,
то це вже татотаке...)
Ответить
+6
Top-comments
в європейському чемпіонаті - пряма червона. В українському суддя з академії Динамо, звісно, знайде причину не видаляти гравця і не зараховувати гол. Як можна було ставити на гру зацікавленого у кінцевому результаті суддю, залежного від Суркіса - питання до федерації. Певно, треба було витягнути для динамо хороший результат при будь-якому розвитку подій - Балакін чудово справився
Ответить
+1
Микола Унгурян
цікаво було б почути думку європейських арбітрів щодо фолу Біловара.
По фолу на Бражко - тут питання до Балакіна чому одразу не зупинив
Ответить
0
Burevestnik
президенту Полісся треба повиганяти з клубу нах..
всіх вихованців і колишніх гравців Динамо,
а також тренерів, які були гравцями в Динамо.
Вони другий тайм проср.ли навмисно!!!
Вони в перерві змовились!!!
Зрада серед гравців Полісся!!!
Ответить
0
Top-comments
Бордова картка
Ответить
0
Burevestnik
якшо порахувати всіх колишніх динамівців в Поліссі,
то це мабуть десяток буде.
На шо надіявся володар клубу?
Ответить
-1
ona_proigraet
в європейському чемпіонаті - пряма червона. В українському суддя з академії Динамо, звісно, знайде причину не видаляти гравця і не зараховувати гол. Як можна було ставити на гру зацікавленого у кінцевому результаті суддю, залежного від Суркіса - питання до федерації. Певно, треба було витягнути для динамо хороший результат при будь-якому розвитку подій - Балакін чудово справився
Ответить
-3
Перший Серед Рівних в бані
Бордова картка
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 13
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 51
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 9
Бокс
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 7
Бокс
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем