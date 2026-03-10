Форвард Динамо: «Чувствую себя прекрасно. Поставил цель и иду к ней»
Пономаренко намерен стать лучшим бомбардиром УПЛ
Форвард Динамо Матвей Пономаренко подтвердил, что намерен стать лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Украины.
«Пока доволен, потому что удается забивать голы. Я прекрасно себя чувствую. Как я говорил, я поставил перед собой цель, и понемногу к ней двигаюсь. Я уже на расстоянии одного гола от лидеров, потому не останавливаюсь. Впереди еще много матчей, где нужно догонять и перегонять».
«Я очень мотивирован, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Поэтому двигаемся дальше. Спасибо команде, что поддерживают и верят. Я стараюсь отблагодарить их», – сказал Пономаренко.
У игрока 7 точных ударов в текущем розыгрыше УПЛ. По 8 мячей забили Николай Гайдучик и Филипп Будковский.
