Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 16:59 | Обновлено 10 марта 2026, 17:32
Форвард Динамо: «Чувствую себя прекрасно. Поставил цель и иду к ней»

Пономаренко намерен стать лучшим бомбардиром УПЛ

Форвард Динамо: «Чувствую себя прекрасно. Поставил цель и иду к ней»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко подтвердил, что намерен стать лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Украины.

«Пока доволен, потому что удается забивать голы. Я прекрасно себя чувствую. Как я говорил, я поставил перед собой цель, и понемногу к ней двигаюсь. Я уже на расстоянии одного гола от лидеров, потому не останавливаюсь. Впереди еще много матчей, где нужно догонять и перегонять».

«Я очень мотивирован, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Поэтому двигаемся дальше. Спасибо команде, что поддерживают и верят. Я стараюсь отблагодарить их», – сказал Пономаренко.

У игрока 7 точных ударов в текущем розыгрыше УПЛ. По 8 мячей забили Николай Гайдучик и Филипп Будковский.

Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
