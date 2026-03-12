Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Реал нашел шокирующую замену Арбелоа. Это не укладывается в голове

Клуб может возглавить Шон Дайч

Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Реала» испанский специалист Альваро Арбелоа может в скором времени покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Как отмечает источник, в настоящее время руководство королевского клуба серьезно рассматривает бывшего менеджера «Эвертона» Шона Дайча, который в этом сезоне был уволен из «Ноттингем Форест».

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после двух подряд неудач в чемпионате Испании инициировал экстренное совещание. Сначала наставник пообщался с лидерами раздевалки, а затем собрал весь состав и ассистентов. Об этом сообщает ресурс COPE.

Дмитрий Олийченко Источник: Topskills Sports UK
T-800
а почему бы и нет?
чем хуже вандерлеев люшембургу и прочих нонеймов!
Денис Брегін
Дебільнішу новину годі й шукати
