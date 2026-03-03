Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа созвал срочное совещание в Реале за закрытыми дверями
Испания
03 марта 2026, 23:58 |
646
0

Арбелоа созвал срочное совещание в Реале за закрытыми дверями

После серии поражений тренер сливочных пошел на радикальные меры

03 марта 2026, 23:58 |
646
0
Арбелоа созвал срочное совещание в Реале за закрытыми дверями
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после двух кряду неудач в чемпионате Испании инициировал экстренное совещание. Сначала наставник пообщался с лидерами раздевалки, а после собрал весь состав и ассистентов. Об этом информирует ресурс COPE.

Согласно сведениям источника, испанский рулевой призвал подопечных мобилизовать все ресурсы на финишной прямой сезона. Отмечается, что игроки «сливочных» сохраняют веру в успех, несмотря на полное понимание того, насколько критическим стало их положение в турнирной таблице.

Напомним, что в понедельник, 2 марта, мадридцы минимально уступили «Хетафе» (0:1) в рамках 26-го тура Примеры. Ранее, 21 февраля, «Реал» потерпел поражение от «Осасуны» со счетом 1:2.

По теме:
Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»
«Заслуживаю ли я этого?» Родриго впервые прокомментировал страшную травму
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Хетафе Осасуна чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Cope
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Футбол | 03 марта 2026, 07:34 5
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи

Футболист хочет найти новый клуб

Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Футбол | 03 марта 2026, 20:02 7
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»

Суркис уверен, что Биловар заслужил место в команде

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03.03.2026, 00:05
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Футбол | 03.03.2026, 22:45
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03.03.2026, 08:14
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем