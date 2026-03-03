Арбелоа созвал срочное совещание в Реале за закрытыми дверями

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после двух кряду неудач в чемпионате Испании инициировал экстренное совещание. Сначала наставник пообщался с лидерами раздевалки, а после собрал весь состав и ассистентов. Об этом информирует ресурс COPE.

Согласно сведениям источника, испанский рулевой призвал подопечных мобилизовать все ресурсы на финишной прямой сезона. Отмечается, что игроки «сливочных» сохраняют веру в успех, несмотря на полное понимание того, насколько критическим стало их положение в турнирной таблице.

Напомним, что в понедельник, 2 марта, мадридцы минимально уступили «Хетафе» (0:1) в рамках 26-го тура Примеры. Ранее, 21 февраля, «Реал» потерпел поражение от «Осасуны» со счетом 1:2.