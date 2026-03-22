Футболист Динамо покинул команду из-за проблем с характером
Кирилл Пашко вернулся в Киев
Уроженец Харькова Кирилл Пашко проведет вторую половину сезона в составе киевского «Динамо». Молодой вингер уже попал в заявку киевлян на текущий сезон.
Первую половину сезона футболист формально находился в польской «Лехии» вместе с другими украинцами, однако закрепиться даже в ротации команды ему не удалось. «Лехия» была вынуждена досрочно прервать аренду футболиста.
Как отмечает источник, у футболиста есть проблемы с характером, а именно с отношением к тренировочному процессу. К тому же он столкнулся с большой травматичностью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков
Мария Ефросинина рассказала о встрече с футболистами «Реала» в отеле в Валенсии