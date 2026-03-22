Футболист Динамо покинул команду из-за проблем с характером

Уроженец Харькова Кирилл Пашко проведет вторую половину сезона в составе киевского «Динамо». Молодой вингер уже попал в заявку киевлян на текущий сезон.

Первую половину сезона футболист формально находился в польской «Лехии» вместе с другими украинцами, однако закрепиться даже в ротации команды ему не удалось. «Лехия» была вынуждена досрочно прервать аренду футболиста.

Как отмечает источник, у футболиста есть проблемы с характером, а именно с отношением к тренировочному процессу. К тому же он столкнулся с большой травматичностью.