Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо покинул команду из-за проблем с характером
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 23:36 |
Футболист Динамо покинул команду из-за проблем с характером

Кирилл Пашко вернулся в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine. Кирилл Пашко

Уроженец Харькова Кирилл Пашко проведет вторую половину сезона в составе киевского «Динамо». Молодой вингер уже попал в заявку киевлян на текущий сезон.

Первую половину сезона футболист формально находился в польской «Лехии» вместе с другими украинцами, однако закрепиться даже в ротации команды ему не удалось. «Лехия» была вынуждена досрочно прервать аренду футболиста.

Как отмечает источник, у футболиста есть проблемы с характером, а именно с отношением к тренировочному процессу. К тому же он столкнулся с большой травматичностью.

Кирилл Пашко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока Лехия Гданьск
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем