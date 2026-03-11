Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо включило в заявку трех новых футболистов
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 18:05 | Обновлено 11 марта 2026, 18:11
287
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо включило в заявку трех новых футболистов

Пашко включен в заявку киевлян на вторую часть сезона

11 марта 2026, 18:05 | Обновлено 11 марта 2026, 18:11
287
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо включило в заявку трех новых футболистов
ФК Динамо. Кирилл Пашко

«Динамо» Киев внесло в заявку на вторую часть сезона 19-летнего полузащитника Кирилла Пашко.

Правый вингер недавно вернулся из аренды в польском клубе «Лехия» Гданьск, однако за время пребывания в клубе так и не получил игровых минут в официальных матчах.

Пашко является воспитанником академий «Металлиста» Харьков и «Динамо». В своей карьере он также выступал за «Зарю» U-19 и молодежные команды киевского клуба.

Теперь футболист официально включен в заявку «бело-синих» на вторую часть сезона.

Также в заявку команды попали еще двое молодых игроков: вернувшийся из «Кудровки» 17-летний полузащитник Назарий Перкатюк и 16-летний хавбек Дмитрий Онищенко.

По теме:
Названа главная задача Динамо в сезоне: киевляне сильнее всех
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход украинского полузащитника в Карпаты
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо подписал контракт с другим клубом УПЛ
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Кирилл Пашко чемпионат Украины по футболу заявка Лехия Гданьск
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Футбол | 11 марта 2026, 06:23 1
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико

Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю

Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
Футбол | 11 марта 2026, 16:06 0
Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины

Президент ЮКСА Сергей Лесник прокомментировал исчезновение форварда Вавы Гуррейро

Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 06:51
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Футбол | 11.03.2026, 08:51
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 13:11
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 1
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 39
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
10.03.2026, 07:30 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем