ОФИЦИАЛЬНО. Динамо включило в заявку трех новых футболистов
Пашко включен в заявку киевлян на вторую часть сезона
«Динамо» Киев внесло в заявку на вторую часть сезона 19-летнего полузащитника Кирилла Пашко.
Правый вингер недавно вернулся из аренды в польском клубе «Лехия» Гданьск, однако за время пребывания в клубе так и не получил игровых минут в официальных матчах.
Пашко является воспитанником академий «Металлиста» Харьков и «Динамо». В своей карьере он также выступал за «Зарю» U-19 и молодежные команды киевского клуба.
Теперь футболист официально включен в заявку «бело-синих» на вторую часть сезона.
Также в заявку команды попали еще двое молодых игроков: вернувшийся из «Кудровки» 17-летний полузащитник Назарий Перкатюк и 16-летний хавбек Дмитрий Онищенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю
Президент ЮКСА Сергей Лесник прокомментировал исчезновение форварда Вавы Гуррейро