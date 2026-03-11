ОФИЦИАЛЬНО. Динамо включило в заявку трех новых футболистов

«Динамо» Киев внесло в заявку на вторую часть сезона 19-летнего полузащитника Кирилла Пашко.

Правый вингер недавно вернулся из аренды в польском клубе «Лехия» Гданьск, однако за время пребывания в клубе так и не получил игровых минут в официальных матчах.

Пашко является воспитанником академий «Металлиста» Харьков и «Динамо». В своей карьере он также выступал за «Зарю» U-19 и молодежные команды киевского клуба.

Теперь футболист официально включен в заявку «бело-синих» на вторую часть сезона.

Также в заявку команды попали еще двое молодых игроков: вернувшийся из «Кудровки» 17-летний полузащитник Назарий Перкатюк и 16-летний хавбек Дмитрий Онищенко.