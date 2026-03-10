Результативный конец матча. Буковина в спарринге одолела НК Пробой

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части чемпионата. Во вторник, 10 марта, в «Буковина» и НК «Пробой» сыграли товарищеский матч.

«Буковина» уверенно лидирует в первой лиге. «Пробой» идет на 13-м месте, находясь в зоне переходных матчей.

Начало поединка прошло в высоком темпе. А вот счет был открыт уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте Никита Безуглый вывел «Буковину» вперед.

В начале второго тайма Максим Войтиховский закрепил преимущество «Буковины».

Концовка матча прошла результативно. За «Буковину» забили Олег Кожушко и Виталий Дахновский. В составе «Пробоя» отличился потенциальный новичок клуба.

Товарищеский матч. 10 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Пробой» (Городенка) – 4:1

Голы: Безуглый (45+2), Войтиховский (51), Кожушко (86), Дахновский (90+2) – ИНП (87).

«Буковина»: Погорилый (Балан, 46), Писаренко (Стасюк, 58, Петров, 74), Безуглый (к) (Бусько, 58), Прокопчук (Карась, 58), Морговский (Сакив, 58), Кольцов (Витенчук, 58), Тищенко (Груша, 58), Плакса (Бойчук, 58), Шинкаренко (Подлепенец, 58), Гамолов (Дахновский, 58), Войтиховский (Кожушко, 58).

НК «Пробой» (стартовый состав): Коваленко, Гук, Савчин, Фелипович, Гаврилюк, Харук, Иваничук, Близниченко, Сикач (к), Фесенко, ИНП.

На замену выходили: Барабанов, Бабанин, Дрыган, Дрекало, игрок на просмотре

Видеозапись матча

