Тоттенхэм почти повторил «достижение» Лестера в плей-офф Лиги чемпионов
«Шпоры» перед матчем против Атлетико занимают 16 место в АПЛ
Тоттенхэм Хотспур сегодня на выезде сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.
«Шпоры» сыграют в нем в статусе 16-й команды АПЛ на данный момент.
Лишь одна команда в истории плей-офф ЛЧ занимала более низкое место в национальном чемпионате на момент проведения своих матчей.
Этой командой также был представитель АПЛ – Лестер Сити в сезоне 2016/17 занимал 17 место в Премьер-лиге.
Сельта в сезоне 2003/04, как и Тоттенхэм Хотспур сейчас, была 16-й в национальном чемпионате (Ла Лиге).
Команды-участники плей-офф Лиги чемпионов с самым низким местом в национальном чемпионате
- 17-е – Лестер Сити (2016/17)
- 16-е – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)
- 16-е – Сельта (2003/04)
- 14-е – Лион (2019/20)
- 14-е – Шальке (2018/19)
- 13-е – Реал Сосьедад (2003/04)
- 12-е – Ньюкасл Юнайтед (2025/26)
- 12-е – Челси (2015/16)
- 12-е – Боруссия Дортмунд (2014/15)
- 11-е – Лилль (2021/22)
