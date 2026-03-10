Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм почти повторил «достижение» Лестера в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 марта 2026, 15:54 |
110
0

Тоттенхэм почти повторил «достижение» Лестера в плей-офф Лиги чемпионов

«Шпоры» перед матчем против Атлетико занимают 16 место в АПЛ

10 марта 2026, 15:54 |
110
0
Тоттенхэм почти повторил «достижение» Лестера в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур сегодня на выезде сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

«Шпоры» сыграют в нем в статусе 16-й команды АПЛ на данный момент.

Лишь одна команда в истории плей-офф ЛЧ занимала более низкое место в национальном чемпионате на момент проведения своих матчей.

Этой командой также был представитель АПЛ – Лестер Сити в сезоне 2016/17 занимал 17 место в Премьер-лиге.

Сельта в сезоне 2003/04, как и Тоттенхэм Хотспур сейчас, была 16-й в национальном чемпионате (Ла Лиге).

Команды-участники плей-офф Лиги чемпионов с самым низким местом в национальном чемпионате

  • 17-е – Лестер Сити (2016/17)
  • 16-е – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)
  • 16-е – Сельта (2003/04)
  • 14-е – Лион (2019/20)
  • 14-е – Шальке (2018/19)
  • 13-е – Реал Сосьедад (2003/04)
  • 12-е – Ньюкасл Юнайтед (2025/26)
  • 12-е – Челси (2015/16)
  • 12-е – Боруссия Дортмунд (2014/15)
  • 11-е – Лилль (2021/22)
По теме:
ФЛИК: «Должны придерживаться своей философии, показывая ее всему миру»
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед
«Единственный вариант – перестать играть». У Мбаппе проблемы с коленом
Лига чемпионов статистика Тоттенхэм Атлетико Мадрид Лестер
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10 марта 2026, 08:17 72
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

На футболиста есть претенденты из Ла Лиги

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10 марта 2026, 07:30 5
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство

Леонид Буряк не видит проблем в судействе

Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Олимпийские игры | 09.03.2026, 22:23
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Футбол | 10.03.2026, 11:03
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Футбол | 10.03.2026, 14:06
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 13
Теннис
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 12
Футбол
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем