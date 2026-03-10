Тоттенхэм почти повторил «достижение» Лестера в плей-офф Лиги чемпионов

Тоттенхэм Хотспур сегодня на выезде сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

«Шпоры» сыграют в нем в статусе 16-й команды АПЛ на данный момент.

Лишь одна команда в истории плей-офф ЛЧ занимала более низкое место в национальном чемпионате на момент проведения своих матчей.

Этой командой также был представитель АПЛ – Лестер Сити в сезоне 2016/17 занимал 17 место в Премьер-лиге.

Сельта в сезоне 2003/04, как и Тоттенхэм Хотспур сейчас, была 16-й в национальном чемпионате (Ла Лиге).

Команды-участники плей-офф Лиги чемпионов с самым низким местом в национальном чемпионате