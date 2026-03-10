Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
10 марта 2026, 14:20 | Обновлено 10 марта 2026, 14:21
Не только теннис. Джокович сыграл в гольф с Алькарасом в Индиан-Уэллс

Серб был поражен уровнем игры Карлоса, рассказав об этом в интервью

Не только теннис. Джокович сыграл в гольф с Алькарасом в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine/ Новак Джокович и Карлос Алькарас

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3) рассказал в интервью Tennis Channel, что вчера, 9 марта, играл в гольф с испанцем Карлосом Алькарасом (ATP 1) во время участия в турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Также со звездными теннисистами сыграл немец, четвертая ракетка мира Александр Зверев.

«Был веселый день: Зверев, Алькарас и я. Мы играли в гольф. Я впервые играл с ними, и это правда было очень весело. Мы много смеялись, было много психологических игр. Я отстаю от этих парней, уже не так часто играю, как раньше, а практика помогает прогрессировать. Это мое оправдание. Ребята очень хороши. Алькарас идет своим путем. На первой лунке Алькарас ударил мяч на 300 ярдов и получил eagle (прохождение лунки на 2 удара меньше установленного пара).

Я сказал ему: Чувак, а есть ли что-нибудь, в чем ты не хорош?. Это какая-то чистая мощь. Ему нравится гольф. Саше тоже. Было здорово провести с ними время. Конечно, в первую очередь мы соперники, но здорово, что мы так хорошо общаемся друг с другом и можем вместе поиграть в другой вид спорта. Просто хорошо провести время вне корта».

Лидер мирового рейтинга АТР Алькарас пробился в 1/8 финала Мастерса переиграв француза Артура Риндеркнеша (ATP 28).

Сербский теннисист также вышел в четвертый круг одолев американца Александара Ковачевича (ATP 72) в двух сетах.

Интервью Джоковича для Tennis Chanel

Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
