Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 14:06 |
639
5

Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»

Бывший защитник сборной Украины высказал свое мнение относительно действий арбитра в этом поединке

10 марта 2026, 14:06 |
639
5 Comments
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Динамо. Та самая борьба, после которой был отменен гол Эмерллаху

Центральный матч 19-го тура в УПЛ «Полесье» – «Динамо» (1:2) получился скандальным. После поединка тренеры, клубное руководство житомирян высказалось о том, что судейство не выдерживало никакой критики. Впоследствии о работе Николая Балакина говорили не только представители «Полесья». В частности, спорные решения арбитра эксклюзивно для сайта Sport.ua разобрал бывший игрок сборной Украины, а сейчас футбольный эксперт Виталий Лисицкий.

– Виталий, все началось с 21-й минуты, когда Николай Балакин не засчитал гол Эмерллаху…
– Мое личное мнение таково, что фола на Бражко в центре поля, из-за чего и было отменено взятие ворот, не было. Борьба за мяч полузащитника «Динамо» и Руслана Бабенко была в пределах футбольных правил. Для меня это решение арбитра оказалось непонятным. Тем более после просмотра видеоповтора.

Трудно сказать, почему арбитр VAR Денис Шурман попросил Николая Балакина просмотреть данный эпизод, где фола и близко не было.

– На 31-й минуте Матвей Пономаренко в своей штрафной завалил Сергея Чоботенко, но свисток рефери промолчал.
– Для меня странно, почему этот эпизод не попал в поле зрения арбитра VAR. Я знаю, что Николай Балакин старается давать командам играть, чтобы не было много остановок игры. Возможно, данная ситуация была таковой, где шла борьба, но опять же, на мой взгляд, этот эпизод можно было просмотреть. Было бы интересно узнать мнение арбитра по этому поводу.

– На 35-й минуте в штрафной «Полесья» упал Волошин в борьбе с Крушинским.
– Мое личное мнение заключается в том, что пенальти в этом эпизоде не было. Волошин подставлялся, и мне кажется, что динамовец начал заваливаться еще до того, как случился контакт с Крушинским. Назар рисовал пенальти, думаю, также понял и Балакин. Хотя, может, это и компенсация за отмененный гол Эмерллаху. К сожалению, мы часто вспоминаем прошедшие времена, когда реалии были немного другими. Поэтому иногда такие мысли и появляются.

Динамо. Николай Балакин просматривает VAR

– На 37-й минуте Балакин после просмотра VAR назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой Коробова?
– Считаю, что в этом моменте пенальти не было. Но здесь еще вопрос в том, что нет наилучшего вида с камеры данного эпизода. На мой взгляд, нужно поработать над тем, чтобы было больше ракурсов при просмотре спорных эпизодов, что явно поможет арбитрам лучше разбираться в ситуациях.

– В компенсированное время к первому тайму Биловар нарушил правила в борьбе с Эмерллаху.
– Здесь однозначно красная карточка для защитника «Динамо». Возникает логичный вопрос, почему в этом эпизоде арбитры не сработали грамотно, спокойно и рассудительно. Более того, в данном случае для Биловара дисквалификация должна быть игр пять.

Конечно, я не арбитр, но высказываю свою точку зрения исходя из того, что я проживал и видел во время своей футбольной карьеры.

Динамо. Николай Балакин

– Николай Балакин повлиял на итоговый результат матча «Полесье» – «Динамо»?

– Конечно. Ключевые решения арбитра в этом поединке были ошибочными. Тем не менее, считаю, что на данный момент Николай Балакин лучший украинский рефери. Почему он так плохо подошел к этому противостоянию или, скажем, плохо отработал, для меня вопрос. В футболе всякое бывает, арбитр – не робот, есть и волнение по поводу принятия правильного решения. Однако есть VAR, где можно все проверить.

Что касается предвзятости, то я хочу отбросить мысли о том, что сейчас в Украине есть ангажированные арбитры. Я почему-то уверен, что арбитр не специально допустил такие ошибки. Это был просто не день Балакина. Это была не качественная работа бригады арбитров, включая и тех судей, которые сидели за монитором.

По теме:
КЛАЙВЕР: «Руху было сложно конструировать атаки»
Вернидуб сообщил, что футболист Нефтчи не собирается возвращаться в Украину
Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул
Виталий Лисицкий Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Николай Балакин Денис Шурман Владимир Бражко Руслан Бабенко Линдон Эмерллаху Матвей Пономаренко Сергей Чоботенко Назар Волошин (Динамо) Борис Крушинский VAR Максим Коробов Кристиан Биловар статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10 марта 2026, 07:30 2
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство

Леонид Буряк не видит проблем в судействе

Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2026, 07:59 18
Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс

Марта уступила Елене Рыбакиной в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Футбол | 10.03.2026, 11:44
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
Это не эксперт, а проплаченое Буткевичем куйло. Удачи Кривбасу в следующем туре, этих нытиков нужно ставить на место. Для меня в принципе пофиг на место Динамо в этом чемпионате было, так как кроме первого оно по сути ничего сейчас не даёт и главное кубок, но теперь принципиально хочется, чтобы Полесье не только с тройки выкинули, но и с четверки
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Євгеній Січкаренко
Повинна була бути перемога Полісся 3:1
Якби не балакін...
Ответить
0
Burevestnik
та пох.. оті думки колишніх.
це на мою думку. )
Ответить
0
Moonspell
Це не експерти, це маніпулятори. Вся їхня "експертність" зводиться до одного: "на мою думку".
Ответить
0
Популярные новости
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 12
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 1
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем