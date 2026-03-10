Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»

Центральный матч 19-го тура в УПЛ «Полесье» – «Динамо» (1:2) получился скандальным. После поединка тренеры, клубное руководство житомирян высказалось о том, что судейство не выдерживало никакой критики. Впоследствии о работе Николая Балакина говорили не только представители «Полесья». В частности, спорные решения арбитра эксклюзивно для сайта Sport.ua разобрал бывший игрок сборной Украины, а сейчас футбольный эксперт Виталий Лисицкий.

– Виталий, все началось с 21-й минуты, когда Николай Балакин не засчитал гол Эмерллаху…

– Мое личное мнение таково, что фола на Бражко в центре поля, из-за чего и было отменено взятие ворот, не было. Борьба за мяч полузащитника «Динамо» и Руслана Бабенко была в пределах футбольных правил. Для меня это решение арбитра оказалось непонятным. Тем более после просмотра видеоповтора.

Трудно сказать, почему арбитр VAR Денис Шурман попросил Николая Балакина просмотреть данный эпизод, где фола и близко не было.

– На 31-й минуте Матвей Пономаренко в своей штрафной завалил Сергея Чоботенко, но свисток рефери промолчал.

– Для меня странно, почему этот эпизод не попал в поле зрения арбитра VAR. Я знаю, что Николай Балакин старается давать командам играть, чтобы не было много остановок игры. Возможно, данная ситуация была таковой, где шла борьба, но опять же, на мой взгляд, этот эпизод можно было просмотреть. Было бы интересно узнать мнение арбитра по этому поводу.

– На 35-й минуте в штрафной «Полесья» упал Волошин в борьбе с Крушинским.

– Мое личное мнение заключается в том, что пенальти в этом эпизоде не было. Волошин подставлялся, и мне кажется, что динамовец начал заваливаться еще до того, как случился контакт с Крушинским. Назар рисовал пенальти, думаю, также понял и Балакин. Хотя, может, это и компенсация за отмененный гол Эмерллаху. К сожалению, мы часто вспоминаем прошедшие времена, когда реалии были немного другими. Поэтому иногда такие мысли и появляются.

Динамо. Николай Балакин просматривает VAR

– На 37-й минуте Балакин после просмотра VAR назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой Коробова?

– Считаю, что в этом моменте пенальти не было. Но здесь еще вопрос в том, что нет наилучшего вида с камеры данного эпизода. На мой взгляд, нужно поработать над тем, чтобы было больше ракурсов при просмотре спорных эпизодов, что явно поможет арбитрам лучше разбираться в ситуациях.

– В компенсированное время к первому тайму Биловар нарушил правила в борьбе с Эмерллаху.

– Здесь однозначно красная карточка для защитника «Динамо». Возникает логичный вопрос, почему в этом эпизоде арбитры не сработали грамотно, спокойно и рассудительно. Более того, в данном случае для Биловара дисквалификация должна быть игр пять.

Конечно, я не арбитр, но высказываю свою точку зрения исходя из того, что я проживал и видел во время своей футбольной карьеры.

Динамо. Николай Балакин

– Николай Балакин повлиял на итоговый результат матча «Полесье» – «Динамо»?

– Конечно. Ключевые решения арбитра в этом поединке были ошибочными. Тем не менее, считаю, что на данный момент Николай Балакин лучший украинский рефери. Почему он так плохо подошел к этому противостоянию или, скажем, плохо отработал, для меня вопрос. В футболе всякое бывает, арбитр – не робот, есть и волнение по поводу принятия правильного решения. Однако есть VAR, где можно все проверить.

Что касается предвзятости, то я хочу отбросить мысли о том, что сейчас в Украине есть ангажированные арбитры. Я почему-то уверен, что арбитр не специально допустил такие ошибки. Это был просто не день Балакина. Это была не качественная работа бригады арбитров, включая и тех судей, которые сидели за монитором.