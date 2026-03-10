Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спасли от расправы. Австралия предоставила убежище футболисткам из Ирана
10 марта 2026, 12:11 | Обновлено 10 марта 2026, 12:12
Спасли от расправы. Австралия предоставила убежище футболисткам из Ирана

Футболистки отказались петь гимн перед матчем Кубка Азии

Спасли от расправы. Австралия предоставила убежище футболисткам из Ирана
REUTERS

Австралия предоставила гуманитарные визы пяти футболисткам сборной Ирана после того, как они попросили политического убежища, опасаясь преследований на родине из-за отказа петь национальный гимн во время матча Кубка Азии.

«Австралийцев тронула судьба этих смелых женщин», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз после того, как полиция помогла вывести женщин от иранских государственных сопровождающих. – «Они в безопасности здесь и должны чувствовать себя как дома».

Австралийские чиновники идентифицировали игроков как Захра Сарбали Алишах, Мона Хамуди, Захра Гханбари, Фатеме Пасандиде и Атефе Рамезанизаде. По словам официальных лиц, они находились в неизвестном месте под охраной полиции.

Албаниз отметил, что помощь доступна и для других игроков, которые в настоящее время находятся в Австралии с национальной сборной Ирана, но решать, принимать её или нет, – дело самих спортсменок.

Телевизионные кадры показали, как несколько других иранских игроков покидали свой отель в северо-восточном городе Голд-Кост на автобусе во вторник днем. Не было ясно, какие именно игроки находились в автобусе и куда они направлялись.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк опубликовал в Twitter (X) фото с пятью игроками после предоставления им виз.

Он отметил, что правительство вело секретные переговоры с игроками в течение нескольких дней, признав, что принятие решения об побеге для них было сложным.

«Хотя предложение остается для других членов команды, вполне возможно и даже вероятно, что не все женщины в команде воспользуются этой возможностью, которую им предлагает Австралия», – сказал Берк.

Соревнования женской сборной Ирана на Кубке Азии в Австралии начались одновременно с тем, как США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, в результате чего погиб Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Команда выбыла из турнира в воскресенье после поражения 0:2 от Филиппин.

Футбольные болельщики и организации начали выражать обеспокоенность безопасностью команды после того, как государственное телевидение назвало её «предателями военного времени» из-за отказа петь гимн перед первым матчем против Южной Кореи.

Решение игроков стоять молча было охарактеризовано комментатором Islamic Republic of Iran Broadcasting как «высшая степень бесчестья».

Иранские СМИ цитировали Фариде Шоджаи, вице-президента по женским вопросам Иранской федерации футбола, которая сообщила, что команда покинула отель через задний выход под сопровождением полиции.

«Мы обращались в посольство, федерацию футбола, министерство иностранных дел и куда только возможно, чтобы узнать, что произойдет. Мы даже общались с семьями этих пяти игроков», – сказала она.

Иранские СМИ сообщили, что другие члены команды все еще находятся в Австралии, и цитировали Шоджаи, которая сказала, что команда планировала вернуться в Иран через Дубай, но Объединенные Арабские Эмираты не разрешили этого сделать.

Ожидается, что теперь усилия будут направлены на возвращение команды через Малайзию и Турцию.

Австралия ранее предоставляла экстренные гуманитарные визы более чем 20 участницам женской крикетной команды Афганистана после того, как талибы вернулись к власти в 2021 году и запретили женский спорт.

Австралия Иран
Иван Чирко Источник: Reuters
