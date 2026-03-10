Еврокубки с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги конференций (10-12-го марта).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026

«Галатасарай» – «Ливерпуль»

Старые знакомые. Эти команды встретились во втором туре основного раунда ЛЧ, и тогда стамбульцы одолели «красных» благодаря голу Виктора Осимхена. Однако в итоге это не помешало команде Арне Слота напрямую выйти в 1/8 финала, тогда как чемпионы Турции в этот раунд пробивались в упорном противостоянии с «Ювентусом».

Если говорить в целом об этой паре, то фаворитом считаю действующего чемпиона Англии. Но вот если брать во внимание конкретный поединок, то, на мой взгляд, стамбульцы в нем не уступят. «Галатасарай» отлично выступает в родных стенах. «Ювентус» не даст соврать. К тому же, у «красно-желтых» хорошая домашняя статистика против английских команд. И, в частности, против «Ливера». Считаю, что тенденция подтвердится: «Галатасарай» не проиграет.

«Ньюкасл» – «Барселона»

Практически идеальная пара для ставки «обе забьют». Что-то мне подсказывает, что так и получится. А вот что касается итогового результата, то спрогнозировать его весьма сложно.

С одной стороны, «сороки» играют весьма успешно в родных стенах, с другой – «блауграну» можно считать неудобным соперником для «Ньюкасла»: англичане потерпели четыре подряд поражения в очных встречах. В частности, и в нынешнем розыгрыше ЛЧ «Барселона» обыграла «Ньюкасл». Обыграла на выезде. На мой взгляд, и в этот раз каталонцы не проиграют. Как минимум.

«Аталанта» – «Бавария»

В первом раунде плей-офф нынешней ЛЧ «богиня» справилась с вице-чемпионами Германии, отыгравшись после выездных 0:2. Совладает ли теперь с чемпионом Бундеслиги? Откровенно говоря, верится с трудом. Даже несмотря на то, что у «Аталанты» хорошая статистика в еврокубковых противостояниях с немецкими клубами.

Все-таки в этот раз «сине-черным» придется играть против команды, заведомо выше в игровом и кадровом плане. Это отнюдь не значит, что у хозяев не будет шансов. Наверняка они смогут забить. Но выиграть – вряд ли. Если «Бавария» не будет играть в эконом-режиме, то тогда добудет викторию. Скорее всего, с голом Кейна.

11.03.2026

ПСЖ – «Челси»

Это противостояние вряд ли можно назвать классикой ЛЧ, однако оппоненты достаточно часто пересекались в этом турнире: восемь раз. Противостояния эти были достаточно упорными: три победы у парижан, две у лондонцев, остальные матчи сыграны вничью. Фаворита в этой паре лично я не вижу. Если бы эта пара встречалась минувшего сезона, то тогда бы я без колебаний поставил на команду Луиса Энрике. А сейчас…

А сейчас команда Луиса Энрике и нестабильна, и непредсказуемая. Вон в крайнем туре без шансов дома уступила в Лиге 1 «Монако». Да и перед этим помучилась с монегасками в первом раунде плей-офф ЛЧ. Хотя «синие» тоже могут потягаться с командой нашего Ильи Забарного в плане непредсказуемости и нестабильности. В общем, напрашивается «обе забьют». Не исключаю также, что в этом поединке будет много голов. Больше трех. А что касается итогового счета, то очень осторожно рекомендую ставить все-таки на победу хозяев.

«Реал» – «Манчестер Сити»

Ну, а вот это – уже настоящая классика чемпионской Лиги. Оппоненты встречаются в плей-офф ЛЧ уже пять сезонов подряд. Последние два противостояния – в пользу «сливочных», и одно из этих противостояний – «в пользу» украинского голкипера «Мадрида» Андрея Лунина. А всего непримиримые соперники пересекались в еврокубках аж 15 раз. И пока что паритет: по пять побед.

Однако в основном раунде нынешней ЛЧ (в шестом туре) «Сити» сумел победить «Мадрид» на выезде, и то поражение стало одним из предпосылок для отставки с поста наставника «Реала» Хаби Алонсо. Под руководством Альваро Арбелоа «Мадрид» пока что не впечатляет. К тому же, у «Мадрида» сейчас переполненный лазарет. Команда Гвардиолы более стабильна, более компактна. Но «Реал» дома – однозначно одна из лучших команд мира. Посему предположу, что «сливочные» не уступят. При «обе забьют».

«Байер» – «Арсенал»

Вице-чемпион Германии против вице-чемпиона Англии. Вроде бы эта вывеска по определению должна предполагать интригу и непредсказуемость, но уж слишком на разных статусных уровнях сейчас находятся эти команды. «Фармацевты» не без проблем пробились в первый раунд плей-офф ЛЧ, тогда как «канониры» – безоговорочно лучшая команда основного раунда: восемь побед из восьми.

Несмотря на хорошую домашнюю статистику команды из Леверкузена в матчах против английских команд, все же предположу, что в этот раз «Байеру» ловить нечего. На мой взгляд, гости одержат победу.

Лига конференций

1/8 финала

Первые матчи

«Лех» – «Шахтер»

Если «горняки» напрямую попали в 1/8 финала Лиги конференций, то «Леху» пришлось оспаривать это право в стыковых матчах против финского «КуПС». Оспорили без проблем, обыграв оппонента в обоих матчах. Да и в целом, команда из Познани достаточно неплохо провела основной раунд ЛК, заняв 11 место, забив на два мяча больше, чем «Шахтер».

Выездная игра против этого соперника сулит команде Арды Турана серьезные трудности, ибо дончане доселе испытывали проблемы в матчах против команд, не являющихся прописными аутсайдерами турнира. К тому же, «Лех» - лучшая на данный момент команда Польши по забитым мячам. Хотя, в то же время, этот коллектив и пропускает много. Перед матчем с «Шахтером» «Лех» обидно вылетел из национального Кубка, уступив «Гурнику», а затем в чемпионате проиграл и «Видзеву», одному из аутсайдеров.

В то время как «горняки» уверенно возглавляют таблицу УПЛ и не пропускают уже в семи официальных встречах. Что из всего этого получится на выходе? На мой взгляд, дончане не проиграют и в этот раз. Но выиграют ли? В этом я не уверен. Скорее всего, матч завершится вничью.