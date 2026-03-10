Защитник Руха: «Для многих футболистов это первые матчи на уровне УПЛ»

Центральный защитник «Руха» Алексей Товарницкий подвел итоги проигранного матча 19-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» – 0:3.

«Мы настраиваемся на каждый поединок одинаково, есть большое желание проявить себя как можно лучше и помочь команде добиться результата. К сожалению, бывают неудачные игры, где из-за недостатка опыта происходят ошибки. Для многих футболистов «Руха» это только первые матчи на уровне УПЛ. Иван Зинонович подчеркнул, что нельзя допускать столько ошибок, нужно играть ответственнее.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас – мы это ощущали. Хотелось порадовать зрителей хорошей игрой против сильного соперника, ведь «Металлист 1925» не случайно борется за высокие места в чемпионате. Жаль, что матч закончился с таким результатом.

В коллективе хорошая атмосфера. Конечно, неприятно, что сейчас у нас такая неудачная серия, но в команде все поддерживают друг друга. Надеюсь, вместе мы преодолеем эти трудности и сможем улучшить свою игру и результаты. Нам следует проанализировать предыдущие матчи и исправить ситуацию в будущих поединках».