Дебютант Металлиста 1925: «Матч с Шахтером покажет, как будет дальше»

Центральный защитник «Металлиста 1925» Валерий Дубко поделился впечатлениями от дебюта за команду и победы над «Рухом» (3:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Валерий, прежде всего поздравляем с дебютом и победой. Какие впечатления после сегодняшнего матча с «Рухом»?

– Прежде всего, я очень рад, что команда уверенно победила и сыграла «на ноль». Также рад своему дебюту за «Металлист 1925».

– Как в целом оцениваешь свое выступление сегодня? Легко было входить в игру?

– Не скажу, что было совсем легко. Что касается моего выступления, могу сказать, что есть куда расти – есть над чем работать и что улучшать в своей игре.

– Признайся честно, переживания или волнение были?

– Если честно, да, конечно, были. Легкий мандраж, но у меня он почти всегда перед матчами.

– Если говорить о самой игре, согласишься, что два быстрых гола фактически решили исход матча?

– Думаю, это были очень важные голы, потому что два пропущенных мяча за короткий промежуток времени могут серьезно выбить команду из колеи.

– Создается впечатление, что команда сейчас набрала хороший ход: победа в Кубке, теперь уверенная победа над «Рухом». Согласен?

– Судя по результатам – да. Но следующий матч покажет, как будет дальше.

