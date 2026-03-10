Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарный тренер посетил тренировочный лагерь Шахтера в Турции
Легендарный тренер посетил тренировочный лагерь Шахтера в Турции

Фатих Терим не упустил возможности встретиться со своим экс-подопечным Ардой Тураном

Легендарный тренер посетил тренировочный лагерь Шахтера в Турции
@buzzspor. Арда Туран (слева), Фатих Терим (в центре) и Дарио Срна

«Шахтер» продолжает подготовку к первому матчу 1/8 финала Лиги конференций против «Леха», которая проходит в рамках мини-сбора в Турции.

Накануне, как сообщают турецкие источники, тренировочный лагерь «горняков» посетил легендарный турецкий специалист Фатих Терим, который успел пообщаться с главным тренером украинской команды Ардой Тураном и спортивным директором клуба Дарио Срной.

72-летний Терим летом минувшего года покинул саудовский «Аль-Шабаб» и ныне пребывает без работы. Этот специалист выигрывал Кубок УЕФА, восемь чемпионств в Турции, а также приводил сборную Турции к «бронзе» на Евро-2008.

В настоящий момент «Шахтер» проводит тренировочный мини-сбор в Стамбуле, где свои условия «горнякам» предоставил местный клуб элитарного дивизиона «Касымпаша».

Шахтер Донецк Фатих Терим Арда Туран Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций Дарио Срна
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
