  4. Турецкий клуб предоставил свою базу Шахтеру для подготовки к игре с Лехом
Лига конференций
Турецкий клуб предоставил свою базу Шахтеру для подготовки к игре с Лехом

Эмре Белезоглу рад помочь Арде Турану

Турецкий клуб предоставил свою базу Шахтеру для подготовки к игре с Лехом
star.com.tr

Один из аутсайдеров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги «Касымпаша» помогает «Шахтеру» готовиться к первому матчу 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха».

Известно, что «горняки» улетели в Турцию для проведения подготовительного мини-сбора перед матчем с командой из Познани.

Для тренировок «Шахтера» свою базу любезно предоставила «Касымпаша», главный тренер которой Эмре Белезоглу сегодня посетил сессию украинской команды, где пообщался со своим экс-партнером по сборной Турции Ардой Тураном.

Матч «Лех» – «Шахтер» состоится 12 марта в Познани. Ответная игра пройдет 19 марта в Кракове.

Шахтер Донецк Касымпаша Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций Эмре Белезоглу Арда Туран
Алексей Сливченко Источник: Star.com.tr
Oleksandr
Чудово! Вперед Шахтар 🫶🏻
❤️🍓
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤
