Турецкий клуб предоставил свою базу Шахтеру для подготовки к игре с Лехом
Эмре Белезоглу рад помочь Арде Турану
Один из аутсайдеров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги «Касымпаша» помогает «Шахтеру» готовиться к первому матчу 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха».
Известно, что «горняки» улетели в Турцию для проведения подготовительного мини-сбора перед матчем с командой из Познани.
Для тренировок «Шахтера» свою базу любезно предоставила «Касымпаша», главный тренер которой Эмре Белезоглу сегодня посетил сессию украинской команды, где пообщался со своим экс-партнером по сборной Турции Ардой Тураном.
Матч «Лех» – «Шахтер» состоится 12 марта в Познани. Ответная игра пройдет 19 марта в Кракове.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Буяльский может перебраться в MLS
Этим максимально воспользовались динамовцы
🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤