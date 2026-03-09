Турецкий клуб предоставил свою базу Шахтеру для подготовки к игре с Лехом

Один из аутсайдеров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги «Касымпаша» помогает «Шахтеру» готовиться к первому матчу 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха».

Известно, что «горняки» улетели в Турцию для проведения подготовительного мини-сбора перед матчем с командой из Познани.

Для тренировок «Шахтера» свою базу любезно предоставила «Касымпаша», главный тренер которой Эмре Белезоглу сегодня посетил сессию украинской команды, где пообщался со своим экс-партнером по сборной Турции Ардой Тураном.

Матч «Лех» – «Шахтер» состоится 12 марта в Познани. Ответная игра пройдет 19 марта в Кракове.