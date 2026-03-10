Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 12:12
6

Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара

Сергей Шебек уверен, что киевский клуб во втором тайме должен был играть в меньшинстве

Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
ФК Динамо Киев

Судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек остался недоволен работой Николая Балакина на матче между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2)

«Да, действительно, Балакин отсудил неквалифицированно и слабо, но без предвзятости. Ведь ошибки были в обе стороны. Биловар должен быть удален из поля.

Никто не обратил внимание, но на 24-й минуте защитник должен был получить желтую карточку за грубый фол против Назаренко. Арбитр назначил только штрафной, а о карточке забыл. Почему?

И уже на 45-й минуте Балакин мог спокойно удалять за вторую желтую этого игрока, даже без прямой красной. Хотя его грубая игра тянула на красный цвет. Ведь Шурман на VAR все отлично видел и хотел позвать Балакина к монитору, но позже передумал.

Разумеется, если бы арбитр увидел эту прямую ногу выше голеностопа в кость, то ему пришлось бы удалить грубияна. Однако у Балакина и Шурмана в голове была каша.

Сначала отменили гол «Полесья» и для этого были основания, поскольку Бабенко придержал и завалил Бражко на газон. Арбитр был в идеальной позиции, не перекрыт; зафиксировав все вовремя, он бы обезопасил себя от скандала.

Затем на 32-й минуте проход Волошина в штрафную остановлен с нарушением правил. Потенциальный пенальти в ворота хозяев, но Шурман решил спрятаться от этого момента и падения, не пригласив коллегу к монитору.

Но потом все же проявил смелость и подсказал Балакину о руке Коробова. Есть пенальти в ворота «Динамо». И в конце первого тайма – скандальная нога Биловара. Ну, хоть желтую покажи!

Момент произошел перед глазами арбитра, он все видел, но его словно переклинило. После игры кто-то в шутку, а может и нет, сказал: «Ну что, побоялся Балакин удалить зятя Суркиса?!»

И здесь все смешалось. Отменили гол «Полесья», не назначили пенальти в ворота хозяев, назначили пенальти в ворота «Динамо» – и как теперь выгонять Биловара?

«Динамо» должно было играть весь второй тайм в меньшинстве, проигрывая 0:1. И неизвестно в таком случае, смогли бы они переломить ход встречи», – рассказал Шебек.

Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул
Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Сергей Шебек Кристиан Биловар
Николай Тытюк Источник: UA-Football
GloryUkraine
Тобто 0:1? Ми різні матчі дивилися? Динамо зрівняло рахунок до перерви.
Ответить
+2
ZloyDeda
Ну так Динамо у рівних складах забило два голи, а Полісся лише спромоглося на один і з пенальті і вели у рахунку - то про що взагалі мова? Намагатися перемогти лише коли ти у більшості? Ну і клоуни, що Ротань, що власник Полісся з підказок пенісоффа У другому таймі геть нульове Полісся і ще рота розкривають? А що у першому колі було (4:1) - справжні клоуни
Ответить
+1
Burevestnik
КДК прийняли рішення:
1. зняти з Динамо ТРИ бали;
2. додати Поліссю і Динамо по  1,5 бали;
3. Балакіну оголосити догану на 7 днів без права виїзду;
4. Катерину поставити на вид.
Ответить
+1
Перець
Наступний матч з Динамо буде суддею Монзуль
Ответить
0
Gargantua
ситуация с Биловаром это действительно единственная однозначная ситуация. почему его даже не позвали на ВАР?
все остальные эпизоды оставляют простор для двузначного трактования. А этот эпизод однозначен. Возможно он уже к тому времени просто поплыл, в перерыве поняв, сколько ошибок он натворил.
Ответить
0
Rrrrrrrr
Вуаля. Що ще репетувати?
Ответить
-2
