Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара

Судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек остался недоволен работой Николая Балакина на матче между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2)

«Да, действительно, Балакин отсудил неквалифицированно и слабо, но без предвзятости. Ведь ошибки были в обе стороны. Биловар должен быть удален из поля.

Никто не обратил внимание, но на 24-й минуте защитник должен был получить желтую карточку за грубый фол против Назаренко. Арбитр назначил только штрафной, а о карточке забыл. Почему?

И уже на 45-й минуте Балакин мог спокойно удалять за вторую желтую этого игрока, даже без прямой красной. Хотя его грубая игра тянула на красный цвет. Ведь Шурман на VAR все отлично видел и хотел позвать Балакина к монитору, но позже передумал.

Разумеется, если бы арбитр увидел эту прямую ногу выше голеностопа в кость, то ему пришлось бы удалить грубияна. Однако у Балакина и Шурмана в голове была каша.

Сначала отменили гол «Полесья» и для этого были основания, поскольку Бабенко придержал и завалил Бражко на газон. Арбитр был в идеальной позиции, не перекрыт; зафиксировав все вовремя, он бы обезопасил себя от скандала.

Затем на 32-й минуте проход Волошина в штрафную остановлен с нарушением правил. Потенциальный пенальти в ворота хозяев, но Шурман решил спрятаться от этого момента и падения, не пригласив коллегу к монитору.

Но потом все же проявил смелость и подсказал Балакину о руке Коробова. Есть пенальти в ворота «Динамо». И в конце первого тайма – скандальная нога Биловара. Ну, хоть желтую покажи!

Момент произошел перед глазами арбитра, он все видел, но его словно переклинило. После игры кто-то в шутку, а может и нет, сказал: «Ну что, побоялся Балакин удалить зятя Суркиса?!»

И здесь все смешалось. Отменили гол «Полесья», не назначили пенальти в ворота хозяев, назначили пенальти в ворота «Динамо» – и как теперь выгонять Биловара?

«Динамо» должно было играть весь второй тайм в меньшинстве, проигрывая 0:1. И неизвестно в таком случае, смогли бы они переломить ход встречи», – рассказал Шебек.