Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк
Украинец вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала с «Вест Хэмом»
В понедельник, 9 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Брентфордом» – 2:2 (5:3).
В этой игре принял участие украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который вышел на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты.
Результативными действиями украинец не отметился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Ярмолюка в 7,1 и 6,6 балла соответственно.
Лучшим по версии SofaScore стал вингер хозяев Джаред Боуэн – на его счету дубль и оценка 9,3. WhoScored выделил центрбека гостей Натана Коллинза, который отдал ассист, оценка – 8,5 балла.
