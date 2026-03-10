Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк
Англия
Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк

Украинец вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала с «Вест Хэмом»

Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Брентфордом» – 2:2 (5:3).

В этой игре принял участие украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который вышел на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

Результативными действиями украинец не отметился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Ярмолюка в 7,1 и 6,6 балла соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал вингер хозяев Джаред Боуэн – на его счету дубль и оценка 9,3. WhoScored выделил центрбека гостей Натана Коллинза, который отдал ассист, оценка – 8,5 балла.

Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен 5:3). Команда Ярмолюка выбыла. Видео голов
Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
