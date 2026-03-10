Лидер обороны Тоттенхэма близок к уходу из клуба

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро твердо намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

Как сообщает издание The Telegraph, 27-летний аргентинский футболист уже поставил в известность руководство лондонцев о своем желании уйти в летнее трансферное окно. Решение игрока является окончательным и не зависит от итоговых результатов команды в АПЛ или выступлений в Лиге чемпионов УЕФА.

По информации источника, боссы «шпор» планировали масштабное обновление состава летом, и вероятный уход Ромеро станет первым шагом в этом процессе. Аргентинец перебрался в Лондон в 2022 году из «Аталанты», обойдясь клубу в 52 млн евро.

В нынешней кампании на счету защитника 28 сыгранных поединков, в которых он отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами. Отметим, что соглашение игрока рассчитано до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.