Лидер обороны Тоттенхэма близок к уходу из клуба
Кристиан Ромеро твердо намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона
Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро твердо намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.
Как сообщает издание The Telegraph, 27-летний аргентинский футболист уже поставил в известность руководство лондонцев о своем желании уйти в летнее трансферное окно. Решение игрока является окончательным и не зависит от итоговых результатов команды в АПЛ или выступлений в Лиге чемпионов УЕФА.
По информации источника, боссы «шпор» планировали масштабное обновление состава летом, и вероятный уход Ромеро станет первым шагом в этом процессе. Аргентинец перебрался в Лондон в 2022 году из «Аталанты», обойдясь клубу в 52 млн евро.
В нынешней кампании на счету защитника 28 сыгранных поединков, в которых он отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами. Отметим, что соглашение игрока рассчитано до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эмре Белезоглу рад помочь Арде Турану
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии