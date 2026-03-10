Как выглядит таблица чемпионата Португалии после ничьих Бенфики и Спортинга
9 марта завершились все поединки 25-го тура португальского первенства
С 6 по 9 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
В центральном поединке тура сошлись Бенфика и Порту. Встреча завершилась со счетом 2:2, а орлы, за которых 90 минут провел украинский голкипер Анатолий Трубин, отыгрались с 0:2.
Спортинг, который также учавствует в гонке за чемпионство, потерял очки в выездной игре против Браги – 2:2.
- Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (66), Спортинг (62), Бенфика (59), Брага (46), Жил Висент (41), Фамаликау (39), Морейренсе (35)
Витория Гимараеш потерпела поражение 0:2 от Санта-Клары. Украинский защитник Витории Орест Лебеденко появлся после перерыва. В таблице обладатели трофея Кубка лиги располагается на девятом месте с 32 очками.
Чемпионат Португалии 2025/26. 25-й тур, 6–9 марта
Бенфика – Порту – 2:2
Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевски, 40
Брага – Спортинг – 2:2
Голы: Орта, 34, Залазар, 90+6 (пен.) – Инасиус, 22, Суарес, 45+2 (пен.)
Эштрела Амадора – Жил Висенте – 2:2
Голы: Джоване, 54, М. Абрахам, 67 – Мурильо де Соуза, 14 (пен.), С. Гарсия, 69
Санта-Клара – Витория Гимараеш – 2:0
Голы: Лима, 6, Шарлес, 14 (автогол)
Тондела – Риу Аве – 0:1
Гол: Блеса, 70
Фамаликау – Арока – 1:0
Гол: Пиньейро, 82
Алверка – АВС – 0:0
Эшторил – Каза Пия – 0:0
Морейренсе – Насьонал – 1:1
Голы: Семеду, 45+7 (пен.) – Баеса, 67
Таблица чемпионата Португалии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|25
|21
|3
|1
|49 - 10
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|66
|2
|Спортинг Лиссабон
|25
|19
|5
|1
|64 - 14
|15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|62
|3
|Бенфика
|25
|17
|8
|0
|53 - 16
|14.03.26 22:30 Арока - Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка
|59
|4
|Брага
|25
|13
|7
|5
|52 - 25
|22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве
|46
|5
|Жил Висенте
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте
|41
|6
|Фамаликау
|25
|11
|6
|8
|30 - 21
|14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|39
|7
|Морейренсе
|25
|10
|5
|10
|31 - 35
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте
|35
|8
|Эшторил
|25
|9
|7
|9
|46 - 42
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела
|34
|9
|Витория Гимараеш
|25
|9
|5
|11
|28 - 37
|14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш
|32
|10
|Алверка
|25
|7
|7
|11
|24 - 39
|14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка
|28
|11
|Арока
|25
|7
|5
|13
|32 - 53
|14.03.26 22:30 Арока - Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш
|26
|12
|Эштрела Амадора
|25
|5
|10
|10
|28 - 43
|15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара
|25
|13
|Риу Аве
|25
|5
|9
|11
|24 - 44
|15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве
|24
|14
|Каза Пия
|25
|5
|9
|11
|26 - 44
|20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|24
|15
|Насьонал
|25
|5
|7
|13
|29 - 37
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|22
|16
|Санта Клара
|25
|5
|7
|13
|22 - 31
|15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара
|22
|17
|Тондела
|25
|4
|7
|14
|19 - 39
|15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела
|19
|18
|АВС
|25
|1
|7
|17
|18 - 57
|15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|10
