Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Санта Клара
08.03.2026 22:30 – FT 2 : 0
Витория Гимараеш
Португалия
Как выглядит таблица чемпионата Португалии после ничьих Бенфики и Спортинга

9 марта завершились все поединки 25-го тура португальского первенства

Как выглядит таблица чемпионата Португалии после ничьих Бенфики и Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine

С 6 по 9 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

В центральном поединке тура сошлись Бенфика и Порту. Встреча завершилась со счетом 2:2, а орлы, за которых 90 минут провел украинский голкипер Анатолий Трубин, отыгрались с 0:2.

Спортинг, который также учавствует в гонке за чемпионство, потерял очки в выездной игре против Браги – 2:2.

  • Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (66), Спортинг (62), Бенфика (59), Брага (46), Жил Висент (41), Фамаликау (39), Морейренсе (35)

Витория Гимараеш потерпела поражение 0:2 от Санта-Клары. Украинский защитник Витории Орест Лебеденко появлся после перерыва. В таблице обладатели трофея Кубка лиги располагается на девятом месте с 32 очками.

Чемпионат Португалии 2025/26. 25-й тур, 6–9 марта

Бенфика – Порту – 2:2

Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевски, 40

Брага – Спортинг – 2:2

Голы: Орта, 34, Залазар, 90+6 (пен.) – Инасиус, 22, Суарес, 45+2 (пен.)

Эштрела Амадора – Жил Висенте – 2:2

Голы: Джоване, 54, М. Абрахам, 67 – Мурильо де Соуза, 14 (пен.), С. Гарсия, 69

Санта-Клара – Витория Гимараеш – 2:0

Голы: Лима, 6, Шарлес, 14 (автогол)

Тондела – Риу Аве – 0:1

Гол: Блеса, 70

Фамаликау – Арока – 1:0

Гол: Пиньейро, 82

Алверка – АВС – 0:0

Эшторил – Каза Пия – 0:0

Морейренсе – Насьонал – 1:1

Голы: Семеду, 45+7 (пен.) – Баеса, 67

Таблица чемпионата Португалии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 25 21 3 1 49 - 10 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 66
2 Спортинг Лиссабон 25 19 5 1 64 - 14 15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 62
3 Бенфика 25 17 8 0 53 - 16 14.03.26 22:30 Арока - Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка 59
4 Брага 25 13 7 5 52 - 25 22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве 46
5 Жил Висенте 25 11 8 6 37 - 25 14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте 41
6 Фамаликау 25 11 6 8 30 - 21 14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 39
7 Морейренсе 25 10 5 10 31 - 35 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте 35
8 Эшторил 25 9 7 9 46 - 42 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела 34
9 Витория Гимараеш 25 9 5 11 28 - 37 14.03.26 17:30 Витория Гимараеш - Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш 32
10 Алверка 25 7 7 11 24 - 39 14.03.26 20:00 Жил Висенте - Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка 28
11 Арока 25 7 5 13 32 - 53 14.03.26 22:30 Арока - Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш 26
12 Эштрела Амадора 25 5 10 10 28 - 43 15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара 25
13 Риу Аве 25 5 9 11 24 - 44 15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве 24
14 Каза Пия 25 5 9 11 26 - 44 20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 24
15 Насьонал 25 5 7 13 29 - 37 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 22
16 Санта Клара 25 5 7 13 22 - 31 15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара 22
17 Тондела 25 4 7 14 19 - 39 15.03.26 17:30 Спортинг Лиссабон - Тондела09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела 19
18 АВС 25 1 7 17 18 - 57 15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 10
Полная таблица

События матча

14’
ГОЛ ! Автогол забил Шарлес (Витория Гимараеш).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Sidney Lima (Санта Клара), асcист Guilherme Romao.
По теме:
Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен 5:3). Команда Ярмолюка выбыла. Видео голов
Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов
Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин
Бенфика Жил Висенте Брага Эштрела Амадора Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу удаление (красная карточка) Витория Гимараеш Эшторил Риу Аве Арока Морейренсе Орест Лебеденко видео голов и обзор Анатолий Трубин Порту Георгий Судаков Санта-Клара Фамаликау Тондела Насьонал Фуншал Алверка Каза Пия AVS Вангелис Павлидис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
