08.03.2026 18:30 – FT 1 : 4
Германия10 марта 2026, 04:34 | Обновлено 10 марта 2026, 04:42
Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов
8 марта Вердер переиграл соперников в Берлине со счетом 4:1
8 марта завершились все матчи 25-го тура Бундеслиги сезона 2025/26.
В воскресенье состоялось два поединка: Санкт-Паули и Айнтрахт Франкфурт расписали безголевую ничью, а Вердер на выезде разобрался с Унионом Берлин 4:1.
- Топ-7 Бундеслиги 2025/26: Бавария (66), Боруссия Дортмунд (55), Хоффенхайм (49), Штутгарт (47), РБ Лейпциг (47), Байер (44), Айнтрахт Ф (35).
Бундеслига 2025/26. 25-й тур, 8 марта
Унион Берлин – Вердер – 1:4
Голы: Кон, 18 (пен.) – Деман, 31, Стаге, 36, Грюль, 66, Кович, 90+4
Удаление: Шафер, 19 (Унион Берлин)
Санкт-Паули – Айнтрахт Франкфурт – 0:0
Другие результаты 25-го тура Бундеслиги 2025/26
- Бавария – Боруссия М – 4:1
- Хайденхайм – Хоффенхайм – 2:4
- Вольфсбург – Гамбург – 1:2
- РБ Лейпциг – Аугсбург – 2:1
- Майнц – Штутгарт – 2:2
- Фрайбург – Байер – 1:2
- Кельн – Боруссия Д – 1:2
Таблица Бундеслиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|25
|21
|3
|1
|92 - 24
|14.03.26 16:30 Байер - Бавария06.03.26 Бавария 4:1 Боруссия М28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Вердер 0:3 Бавария08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм
|66
|2
|Боруссия Д
|25
|16
|7
|2
|53 - 26
|14.03.26 16:30 Боруссия Д - Аугсбург07.03.26 Кельн 1:2 Боруссия Д28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д
|55
|3
|Хоффенхайм
|25
|15
|4
|6
|53 - 33
|14.03.26 16:30 Хоффенхайм - Вольфсбург07.03.26 Хайденхайм 2:4 Хоффенхайм28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм
|49
|4
|Штутгарт
|25
|14
|5
|6
|50 - 34
|15.03.26 20:30 Штутгарт - РБ Лейпциг07.03.26 Майнц 2:2 Штутгарт01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт
|47
|5
|РБ Лейпциг
|25
|14
|5
|6
|48 - 34
|15.03.26 20:30 Штутгарт - РБ Лейпциг07.03.26 РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг
|47
|6
|Байер
|25
|13
|5
|7
|48 - 32
|14.03.26 16:30 Байер - Бавария07.03.26 Фрайбург 3:3 Байер04.03.26 Гамбург 0:1 Байер28.02.26 Байер 1:1 Майнц21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|8
|8
|48 - 49
|14.03.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хайденхайм08.03.26 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Ф01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф
|35
|8
|Фрайбург
|25
|9
|7
|9
|37 - 42
|15.03.26 18:30 Фрайбург - Унион Берлин07.03.26 Фрайбург 3:3 Байер01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер
|34
|9
|Аугсбург
|25
|9
|4
|12
|31 - 43
|14.03.26 16:30 Боруссия Д - Аугсбург07.03.26 РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург
|31
|10
|Гамбург
|25
|7
|8
|10
|28 - 36
|14.03.26 19:30 Гамбург - Кельн07.03.26 Вольфсбург 1:2 Гамбург04.03.26 Гамбург 0:1 Байер01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин
|29
|11
|Унион Берлин
|25
|7
|7
|11
|30 - 42
|15.03.26 18:30 Фрайбург - Унион Берлин08.03.26 Унион Берлин 1:4 Вердер28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф
|28
|12
|Боруссия М
|25
|6
|7
|12
|28 - 43
|13.03.26 21:30 Боруссия М - Санкт-Паули06.03.26 Бавария 4:1 Боруссия М28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер
|25
|13
|Вердер
|25
|6
|7
|12
|29 - 45
|15.03.26 16:30 Вердер - Майнц08.03.26 Унион Берлин 1:4 Вердер28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Вердер 0:3 Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер
|25
|14
|Кельн
|25
|6
|6
|13
|34 - 43
|14.03.26 19:30 Гамбург - Кельн07.03.26 Кельн 1:2 Боруссия Д27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг
|24
|15
|Майнц
|25
|5
|9
|11
|29 - 41
|15.03.26 16:30 Вердер - Майнц07.03.26 Майнц 2:2 Штутгарт28.02.26 Байер 1:1 Майнц20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург
|24
|16
|Санкт-Паули
|25
|6
|6
|13
|23 - 40
|13.03.26 21:30 Боруссия М - Санкт-Паули08.03.26 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Ф28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт
|24
|17
|Вольфсбург
|25
|5
|5
|15
|34 - 55
|14.03.26 16:30 Хоффенхайм - Вольфсбург07.03.26 Вольфсбург 1:2 Гамбург01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д
|20
|18
|Хайденхайм
|25
|3
|5
|17
|24 - 57
|14.03.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хайденхайм07.03.26 Хайденхайм 2:4 Хоффенхайм28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург
|14
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Патрис Чович (Вердер), асcист Леонардо Биттенкурт.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Вердер), асcист Романо Шмид.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер), асcист Кэмерон Пуэртас.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ольвье Деман (Вердер), асcист Йенс Стаге.
19’
Андраш Шефер (Унион Берлин) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Деррик Кён (Унион Берлин).
