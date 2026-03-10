Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов
Чемпионат Германии
Унион Берлин
08.03.2026 18:30 – FT 1 : 4
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 марта 2026, 04:34 | Обновлено 10 марта 2026, 04:42
36
0

Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов

8 марта Вердер переиграл соперников в Берлине со счетом 4:1

10 марта 2026, 04:34 | Обновлено 10 марта 2026, 04:42
36
0
Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта завершились все матчи 25-го тура Бундеслиги сезона 2025/26.

В воскресенье состоялось два поединка: Санкт-Паули и Айнтрахт Франкфурт расписали безголевую ничью, а Вердер на выезде разобрался с Унионом Берлин 4:1.

  • Топ-7 Бундеслиги 2025/26: Бавария (66), Боруссия Дортмунд (55), Хоффенхайм (49), Штутгарт (47), РБ Лейпциг (47), Байер (44), Айнтрахт Ф (35).

Бундеслига 2025/26. 25-й тур, 8 марта

Унион Берлин – Вердер – 1:4

Голы: Кон, 18 (пен.) – Деман, 31, Стаге, 36, Грюль, 66, Кович, 90+4

Удаление: Шафер, 19 (Унион Берлин)

Санкт-Паули – Айнтрахт Франкфурт 0:0

Другие результаты 25-го тура Бундеслиги 2025/26

  • Бавария – Боруссия М – 4:1
  • Хайденхайм – Хоффенхайм – 2:4
  • Вольфсбург – Гамбург – 1:2
  • РБ Лейпциг – Аугсбург – 2:1
  • Майнц – Штутгарт – 2:2
  • Фрайбург – Байер – 1:2
  • Кельн – Боруссия Д – 1:2

Таблица Бундеслиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 25 21 3 1 92 - 24 14.03.26 16:30 Байер - Бавария06.03.26 Бавария 4:1 Боруссия М28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Вердер 0:3 Бавария08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм 66
2 Боруссия Д 25 16 7 2 53 - 26 14.03.26 16:30 Боруссия Д - Аугсбург07.03.26 Кельн 1:2 Боруссия Д28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д 55
3 Хоффенхайм 25 15 4 6 53 - 33 14.03.26 16:30 Хоффенхайм - Вольфсбург07.03.26 Хайденхайм 2:4 Хоффенхайм28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм 49
4 Штутгарт 25 14 5 6 50 - 34 15.03.26 20:30 Штутгарт - РБ Лейпциг07.03.26 Майнц 2:2 Штутгарт01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт 47
5 РБ Лейпциг 25 14 5 6 48 - 34 15.03.26 20:30 Штутгарт - РБ Лейпциг07.03.26 РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг 47
6 Байер 25 13 5 7 48 - 32 14.03.26 16:30 Байер - Бавария07.03.26 Фрайбург 3:3 Байер04.03.26 Гамбург 0:1 Байер28.02.26 Байер 1:1 Майнц21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули 44
7 Айнтрахт Ф 25 9 8 8 48 - 49 14.03.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хайденхайм08.03.26 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Ф01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф 35
8 Фрайбург 25 9 7 9 37 - 42 15.03.26 18:30 Фрайбург - Унион Берлин07.03.26 Фрайбург 3:3 Байер01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер 34
9 Аугсбург 25 9 4 12 31 - 43 14.03.26 16:30 Боруссия Д - Аугсбург07.03.26 РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург 31
10 Гамбург 25 7 8 10 28 - 36 14.03.26 19:30 Гамбург - Кельн07.03.26 Вольфсбург 1:2 Гамбург04.03.26 Гамбург 0:1 Байер01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин 29
11 Унион Берлин 25 7 7 11 30 - 42 15.03.26 18:30 Фрайбург - Унион Берлин08.03.26 Унион Берлин 1:4 Вердер28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф 28
12 Боруссия М 25 6 7 12 28 - 43 13.03.26 21:30 Боруссия М - Санкт-Паули06.03.26 Бавария 4:1 Боруссия М28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер 25
13 Вердер 25 6 7 12 29 - 45 15.03.26 16:30 Вердер - Майнц08.03.26 Унион Берлин 1:4 Вердер28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Вердер 0:3 Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер 25
14 Кельн 25 6 6 13 34 - 43 14.03.26 19:30 Гамбург - Кельн07.03.26 Кельн 1:2 Боруссия Д27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг 24
15 Майнц 25 5 9 11 29 - 41 15.03.26 16:30 Вердер - Майнц07.03.26 Майнц 2:2 Штутгарт28.02.26 Байер 1:1 Майнц20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург 24
16 Санкт-Паули 25 6 6 13 23 - 40 13.03.26 21:30 Боруссия М - Санкт-Паули08.03.26 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Ф28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт 24
17 Вольфсбург 25 5 5 15 34 - 55 14.03.26 16:30 Хоффенхайм - Вольфсбург07.03.26 Вольфсбург 1:2 Гамбург01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д 20
18 Хайденхайм 25 3 5 17 24 - 57 14.03.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хайденхайм07.03.26 Хайденхайм 2:4 Хоффенхайм28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург 14
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Патрис Чович (Вердер), асcист Леонардо Биттенкурт.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Вердер), асcист Романо Шмид.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер), асcист Кэмерон Пуэртас.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ольвье Деман (Вердер), асcист Йенс Стаге.
19’
Андраш Шефер (Унион Берлин) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Деррик Кён (Унион Берлин).
По теме:
Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен 5:3). Команда Ярмолюка выбыла. Видео голов
Как выглядит таблица чемпионата Португалии после ничьих Бенфики и Спортинга
Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин
Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Унион Берлин Санкт-Паули Айнтрахт Франкфурт Вердер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09 марта 2026, 09:44 2
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер – о том, как возглавил сборную

В Ла Лиге пролили свет на сорванный трансфер Месси в Барселону
Футбол | 10 марта 2026, 03:08 0
В Ла Лиге пролили свет на сорванный трансфер Месси в Барселону
В Ла Лиге пролили свет на сорванный трансфер Месси в Барселону

Хавьер Тебас разбил версию Хави о разрешении на трансфер

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09.03.2026, 08:11
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Футбол | 09.03.2026, 20:04
Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Легенда Динамо не согласился с результатом скандального матча с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 79
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем