Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интрига перед Лигой чемпионов: лидер Реала вернулся к тренировкам
Испания
10 марта 2026, 03:54 |
107
0

Интрига перед Лигой чемпионов: лидер Реала вернулся к тренировкам

Килиан Мбаппе снова тренируется после травмы колена

10 марта 2026, 03:54 |
107
0
Интрига перед Лигой чемпионов: лидер Реала вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возобновил тренировочный процесс в общей группе. Напомним, что до этого француз находился в Париже, где проходил медицинское обследование из-за проблем с коленом.

По имеющейся информации, 27-летний футболист накануне вернулся в столицу Испании. Его сопровождали физиотерапевты «сливочных» и группа личных представителей игрока.

Уже 11 марта «королевскому клубу» предстоит важнейший поединок в рамках Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По теме:
Скандал в АПЛ: лидера Ман Сити наказали за слова о судьях
ПСЖ готовит трансферную бомбу: Ман Сити может потерять ключевого игрока
Флик сделал громкое заявление об АПЛ перед матчем с Ньюкаслом
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09 марта 2026, 12:37 79
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования из-за действий арбитров

Компани сделал неожиданное заявление перед матчем с Аталантой
Футбол | 10 марта 2026, 02:04 0
Компани сделал неожиданное заявление перед матчем с Аталантой
Компани сделал неожиданное заявление перед матчем с Аталантой

Наставник Баварии поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09.03.2026, 10:23
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:23
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 09.03.2026, 22:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 10
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем