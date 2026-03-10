Интрига перед Лигой чемпионов: лидер Реала вернулся к тренировкам

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возобновил тренировочный процесс в общей группе. Напомним, что до этого француз находился в Париже, где проходил медицинское обследование из-за проблем с коленом.

По имеющейся информации, 27-летний футболист накануне вернулся в столицу Испании. Его сопровождали физиотерапевты «сливочных» и группа личных представителей игрока.

Уже 11 марта «королевскому клубу» предстоит важнейший поединок в рамках Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».