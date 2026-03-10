Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ готовит трансферную бомбу: Ман Сити может потерять ключевого игрока
Франция
10 марта 2026, 03:31 | Обновлено 10 марта 2026, 03:32
ПСЖ готовит трансферную бомбу: Ман Сити может потерять ключевого игрока

Французский клуб включился в борьбу за Бернарду Силву

ПСЖ готовит трансферную бомбу: Ман Сити может потерять ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Вероятно, нынешний сезон станет для португальца заключительным в составе «горожан».

Соглашение капитана с английским клубом истекает ближайшим летом, и на данный момент стороны не ведут диалог о его пролонгации.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант подписания 31-летнего хавбека в качестве свободного агента после открытия летнего трансферного окна. Помимо «ПСЖ», пристальное внимание к игроку проявляют турецкий «Галатасарай» и испанская «Барселона».

Напомним, что Бернарду Силва защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущей кампании он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и пятью ассистами. По оценкам профильного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 27 млн евро.

Михаил Олексиенко Источник
