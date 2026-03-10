Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил полную уверенность в триумфе предстоящего ЧМ-2026.

«Будущий мундиаль обещает стать феноменальным событием. Соединенные Штаты, Мексика и Канада еще никогда не видели подобного ажиотажа.

Только за первый месяц мы зафиксировали свыше 500 миллионов запросов на покупку билетов. Это поразительные цифры. При наличии около семи миллионов доступных мест такой спрос – беспрецедентный случай не только для ФИФА, но и для любой организации в мире.

На 77 из 104 запланированных встреч уже подано более миллиона заявок, и интерес к остальным играм находится на таком же высоком уровне.

Определенный объем билетов мы сохраняем в резерве для распределения на решающих стадиях турнира. Нет сомнений, что трибуны всех стадионов будут переполнены – нас ждет грандиозный праздник.

Раньше считалось, что в США футбол, или "соккер", не имеет широкого признания, но теперь ситуация в корне изменилась. Грядущий чемпионат обречен на успех.

Это исторический турнир: впервые в нем примут участие 48 сборных, которые проведут 104 матча в 16 городах трех разных стран. Нас ждет нечто масштабное.

Это не просто спортивное состязание, а глобальное социальное явление, которое заставит планету замереть в ожидании», – подчеркнул глава ФИФА.