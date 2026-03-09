Украинский легионер: Когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты

Неспокойная обстановка в мире отразилась и на футболе. После того, как 28 февраля Израиль совместно с США нанес сокрушительный удар по Ирану, тот не стал медлить с ответом.

О сегодняшнем дне на Земле Обетованной в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал один из украинских легионеров, бывший нападающий донецкого «Олимпика» и львовского «Руха» Станислав Беленький. Сейчас он защищает цвета одного из представителей израильской футбольной элиты «Ирони» (Тверия), в который перешел полтора года назад.

– Ситуация в Израиле сейчас неспокойная, – сказал он. – В стране на данный момент ограничена активность. Существует четыре вида ограничений для граждан. Четвертый – это когда нужно сидеть дома и ничего не работает. Сейчас действует третий: он предусматривает частичную занятость, когда разрешаются собрания до 50 человек. Соответственно, футбольные команды могут тренироваться при наличии бомбоубежищ. Хотя, если честно, о футболе сейчас трудно думать. Пока что мы только возобновили тренировки, однако когда возобновится чемпионат, пока неизвестно. Все находится в подвешенной ситуации, которая напрягает. Конечно же неприятно находиться внутри этого. Тем не менее армия Израиля справляется с этим очень хорошо.

– Насколько часто звучат воздушные тревоги?

– В городе, где я сейчас нахожусь, они относительно редки. В Нетании тревоги звучат от одного до трех раз в сутки. Чаще всего – одна-две. По сравнению с другими городами наш, как и еще несколько городов, меньше всего страдает от воздушных тревог.

– В бомбоубежище постоянно приходится прятаться?

– Да, конечно. У нас на телефоне есть оповещение: первое звучит за десять минут до опасности, а когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты.

– Когда приостановился чемпионат Израиля?

– Тогда, когда начались вышеупомянутые события. Мы с командой были на заезде перед календарным матчем с иерусалимским «Бейтаром», и в девять утра было объявлено о совместной с США операции против Ирана. Сразу же закрылись все аэропорты и было введено военное положение с упомянутыми мной максимальными ограничениями. Насколько известно, в планах возобновить чемпионат Израиля собираются 17-21 марта. Но пока это только разговоры, официального решения еще нет. Тем более, что многие команды сейчас находятся без легионеров.

– Если брать чисто профессиональную составляющую, то как вы себя чувствуете в Израиле?

– В футбольном плане все хорошо. В Израиле хорошая Лига, да и мне с женой нравится эта страна. Особенно Нетания, где мы живем. Здесь очень много друзей из Украины, и мы здесь уже полностью выстроили жизнь. Но опять же: все хорошо только до того момента, пока не начинаются войны с кем-то. Именно это очень сильно беспокоит. В остальном причин здесь не играть не вижу.

– За событиями в Украине следите?

– Стараюсь. Общаюсь со своими родителями и родителями моей жены, все они живут недалеко от Киева. Мы в курсе всех новостей, которые происходят в Украине.