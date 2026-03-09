Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер: Когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты
Другие новости
09 марта 2026, 23:20 |
201
0

Украинский легионер: Когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты

Наш футболист страдает от событий на Ближнем Востоке

09 марта 2026, 23:20 |
201
0
Украинский легионер: Когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Беленький

Неспокойная обстановка в мире отразилась и на футболе. После того, как 28 февраля Израиль совместно с США нанес сокрушительный удар по Ирану, тот не стал медлить с ответом.

О сегодняшнем дне на Земле Обетованной в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал один из украинских легионеров, бывший нападающий донецкого «Олимпика» и львовского «Руха» Станислав Беленький. Сейчас он защищает цвета одного из представителей израильской футбольной элиты «Ирони» (Тверия), в который перешел полтора года назад.

– Ситуация в Израиле сейчас неспокойная, – сказал он. – В стране на данный момент ограничена активность. Существует четыре вида ограничений для граждан. Четвертый – это когда нужно сидеть дома и ничего не работает. Сейчас действует третий: он предусматривает частичную занятость, когда разрешаются собрания до 50 человек. Соответственно, футбольные команды могут тренироваться при наличии бомбоубежищ. Хотя, если честно, о футболе сейчас трудно думать. Пока что мы только возобновили тренировки, однако когда возобновится чемпионат, пока неизвестно. Все находится в подвешенной ситуации, которая напрягает. Конечно же неприятно находиться внутри этого. Тем не менее армия Израиля справляется с этим очень хорошо.

– Насколько часто звучат воздушные тревоги?

– В городе, где я сейчас нахожусь, они относительно редки. В Нетании тревоги звучат от одного до трех раз в сутки. Чаще всего – одна-две. По сравнению с другими городами наш, как и еще несколько городов, меньше всего страдает от воздушных тревог.

– В бомбоубежище постоянно приходится прятаться?

– Да, конечно. У нас на телефоне есть оповещение: первое звучит за десять минут до опасности, а когда звучит сирена, в запасе есть еще полторы минуты.

– Когда приостановился чемпионат Израиля?

– Тогда, когда начались вышеупомянутые события. Мы с командой были на заезде перед календарным матчем с иерусалимским «Бейтаром», и в девять утра было объявлено о совместной с США операции против Ирана. Сразу же закрылись все аэропорты и было введено военное положение с упомянутыми мной максимальными ограничениями. Насколько известно, в планах возобновить чемпионат Израиля собираются 17-21 марта. Но пока это только разговоры, официального решения еще нет. Тем более, что многие команды сейчас находятся без легионеров.

– Если брать чисто профессиональную составляющую, то как вы себя чувствуете в Израиле?

– В футбольном плане все хорошо. В Израиле хорошая Лига, да и мне с женой нравится эта страна. Особенно Нетания, где мы живем. Здесь очень много друзей из Украины, и мы здесь уже полностью выстроили жизнь. Но опять же: все хорошо только до того момента, пока не начинаются войны с кем-то. Именно это очень сильно беспокоит. В остальном причин здесь не играть не вижу.

– За событиями в Украине следите?

– Стараюсь. Общаюсь со своими родителями и родителями моей жены, все они живут недалеко от Киева. Мы в курсе всех новостей, которые происходят в Украине.

По теме:
Виталий Пономарев: «Хотели сыграть агрессивнее, чем Верес»
Экс-тренер сборных Украины: «В Полесье были проблемы с физикой»
Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»
Станислав Беленький инсайд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха
Футбол | 09 марта 2026, 17:31 10
Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха
Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха

Команда Федыка проигрывает все официальные матчи в 2026 году

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 09 марта 2026, 22:17 7
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

На футболиста есть претенденты из Ла Лиги

В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:23
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09.03.2026, 08:11
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 8
Футбол
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем