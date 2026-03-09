Лидер ЛНЗ: «Забитый гол? Честно, думал, что защитник сыграет в мяч»

Лидер черкасского ЛНЗ Роман Дидык рассказал о победе своей команды над Вересом (3:0) в 19-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Только положительные эмоции после двух сложных матчей, нужно возвращаться на свой победный путь и показывать свой максимум.

Забитый гол? Честно думал, что защитник сыграет в мяч. Сначала не поверил, что он пропустит, не получит мяч. Хорошо, что я успел отреагировать и открыл счет своим голам в этом сезоне.

Хорошо начали матч, надо держать так всю игру, а мы в конце где-то отошли от установки, которую нам давал главный тренер – прессинговать. Прижались к своим воротам, наверное, из-за этого.

Поражение от Буковины в Кубке? Каждое поражение чему-то учит, просто нужно правильно проанализировать все и двигаться дальше. Слава Богу, что сегодня победили», – сказал Дидык.