Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 22:58 | Обновлено 09 марта 2026, 23:13
Лидер ЛНЗ: «Забитый гол? Честно, думал, что защитник сыграет в мяч»

Роман Дидык рассказал о матче с «Вересом» (3:0)

Лидер черкасского ЛНЗ Роман Дидык рассказал о победе своей команды над Вересом (3:0) в 19-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Только положительные эмоции после двух сложных матчей, нужно возвращаться на свой победный путь и показывать свой максимум.

Забитый гол? Честно думал, что защитник сыграет в мяч. Сначала не поверил, что он пропустит, не получит мяч. Хорошо, что я успел отреагировать и открыл счет своим голам в этом сезоне.

Хорошо начали матч, надо держать так всю игру, а мы в конце где-то отошли от установки, которую нам давал главный тренер – прессинговать. Прижались к своим воротам, наверное, из-за этого.

Поражение от Буковины в Кубке? Каждое поражение чему-то учит, просто нужно правильно проанализировать все и двигаться дальше. Слава Богу, что сегодня победили», – сказал Дидык.

Роман Дидык ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Верес - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
