Демон не устоял. Шестой номер ATP покинул Индиан-Уэллс

Шестая ракетка мира, австралиец Алекс де Минаур сенсационно вылетел с турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Австралиец по прозвищу «демон» проиграл британцу Кэмерону Норри (ATP 29) в матче 1/16 финала в двух сетах за 1 час и 39 минут – 4:6, 4:6.

У де Минаура в активе – пять подач на вылет и 25 виннеров, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.

Это пятое очное противостояние игроков. Кэмерон лидирует – 3:2.

Для британского теннисиста это 13-я победа над игроком топ-10 в карьере и первая в сезоне. Норри обладатель трофея турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс в 2021 году.

В поединке 1/8 финала британец сыграет либо с представителем Казахстана Александром Бубликом (ATP 10), либо с австралийцем Ринки Хиджиката (ATP 117).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Алекс де Минаур [6] – Кэмерон Норри – 4:6, 4:6

