Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии
Англия
09 марта 2026, 21:18 | Обновлено 09 марта 2026, 21:32
81
0

Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии

Произойдет это в 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэм Юнайтед

Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет свой юбилейный 100-й матч за клуб во всех турнирах.

Произойдет это в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэм Юнайтед, в котором украинец выйдет в стартовом составе.

В активе Ярмолюка 87 матчей в АПЛ, 8 – в Кубке английской лиги и станет 5 – в Кубке Англии.

В этих матчах украинец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Егор Ярмолюк, статистика выступлений за Брентфорд (учтен матч Вест Хэм Юнайтед – Брентфорд)

  • 100 матчей (87 – АПЛ, 8 – Кубок лиги, 5 – Кубок Англии)
  • 1 гол (1 – АПЛ)
  • 2 ассиста (2 – АПЛ)

Ярмолюк также станет 9-м украинцем, сыгравшим 5+ матчей в Кубке Англии.

Матчи украинцев в Кубке Англии

  • 14 – Александр Зинченко (11 – Манчестер Сити, 2 – Арсенал, 1 – Ноттингем Форест)
  • 11 – Олег Лужный (9 – Арсенал, 2 – Вулверхэмптон)
  • 10 – Сергей Ребров (8 – Тоттенхэм Хотспур, 2 – Вест Хэм Юнайтед)
  • 9 – Виталий Миколенко (9 – Эвертон)
  • 7 – Андрей Шевченко (7 – Челси)
  • 6 – Илья Забарный (6 – Борнмут)
  • 5 – Андрей Ярмоленко (5 – Вест Хэм Юнайтед)
  • 5 – Михаил Мудрик (5 – Челси)
  • 5 – Егор Ярмолюк (5 – Брентфорд)
  • 4 – Максим Таловеров (2 – Плимут Аргайл, 2 – Сток Сити)
  • 2 – Назарий Русин (2 – Сандерленд)
  • 1 – Алексей Чередник (1 – Саутгемптон)
  • 1 – Сергей Балтача (1 – Миллуолл)
  • 1 – Андрей Воронин (1 – Ливерпуль)
  • 1 – Николай Кухаревич (1 – Суонси)
  • 1 – Иван Варфоломеев (1 – Линкольн Сити)
По теме:
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
5 игроков достигли 25+ результативных действий в топ-5 лигах в сезоне
4 команды топ-5 лиг уже забили 100+ голов в сезоне во всех турнирах
чемпионат Англии по футболу Кубок Англии по футболу Брентфорд Вест Хэм статистика Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Instagram
