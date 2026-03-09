Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет свой юбилейный 100-й матч за клуб во всех турнирах.

Произойдет это в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэм Юнайтед, в котором украинец выйдет в стартовом составе.

В активе Ярмолюка 87 матчей в АПЛ, 8 – в Кубке английской лиги и станет 5 – в Кубке Англии.

В этих матчах украинец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Егор Ярмолюк, статистика выступлений за Брентфорд (учтен матч Вест Хэм Юнайтед – Брентфорд)

100 матчей (87 – АПЛ, 8 – Кубок лиги, 5 – Кубок Англии)

1 гол (1 – АПЛ)

2 ассиста (2 – АПЛ)

Ярмолюк также станет 9-м украинцем, сыгравшим 5+ матчей в Кубке Англии.

Матчи украинцев в Кубке Англии