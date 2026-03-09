Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии
Произойдет это в 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэм Юнайтед
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет свой юбилейный 100-й матч за клуб во всех турнирах.
Произойдет это в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэм Юнайтед, в котором украинец выйдет в стартовом составе.
В активе Ярмолюка 87 матчей в АПЛ, 8 – в Кубке английской лиги и станет 5 – в Кубке Англии.
В этих матчах украинец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Егор Ярмолюк, статистика выступлений за Брентфорд (учтен матч Вест Хэм Юнайтед – Брентфорд)
- 100 матчей (87 – АПЛ, 8 – Кубок лиги, 5 – Кубок Англии)
- 1 гол (1 – АПЛ)
- 2 ассиста (2 – АПЛ)
Ярмолюк также станет 9-м украинцем, сыгравшим 5+ матчей в Кубке Англии.
Матчи украинцев в Кубке Англии
- 14 – Александр Зинченко (11 – Манчестер Сити, 2 – Арсенал, 1 – Ноттингем Форест)
- 11 – Олег Лужный (9 – Арсенал, 2 – Вулверхэмптон)
- 10 – Сергей Ребров (8 – Тоттенхэм Хотспур, 2 – Вест Хэм Юнайтед)
- 9 – Виталий Миколенко (9 – Эвертон)
- 7 – Андрей Шевченко (7 – Челси)
- 6 – Илья Забарный (6 – Борнмут)
- 5 – Андрей Ярмоленко (5 – Вест Хэм Юнайтед)
- 5 – Михаил Мудрик (5 – Челси)
- 5 – Егор Ярмолюк (5 – Брентфорд)
- 4 – Максим Таловеров (2 – Плимут Аргайл, 2 – Сток Сити)
- 2 – Назарий Русин (2 – Сандерленд)
- 1 – Алексей Чередник (1 – Саутгемптон)
- 1 – Сергей Балтача (1 – Миллуолл)
- 1 – Андрей Воронин (1 – Ливерпуль)
- 1 – Николай Кухаревич (1 – Суонси)
- 1 – Иван Варфоломеев (1 – Линкольн Сити)
