Бавария находится в 10 забитых мячах от установления рекорда Бундеслиги

Мюнхенская Бавария после 25 туров немецкой Бундеслиги сезона 2025/26 имеет в своем активе уже 92 забитых мяча.

Данный результат всего на 9 голов меньше рекорда чемпионата Германии, который также принадлежит Баварии – 101 забитый мяч в сезоне 1971/72.

В сезоне 2019/20 мюнхенцы были близки к повторению этого достижения (100).

Бавария в этом сезоне с большой вероятностью в третий раз в своей истории закончит чемпионат со 100+ голами, параллельно установив новый рекорд Бундеслиги.

Для этого немецкий гранд располагает 9 турами! То есть для того, чтобы превзойти собственное достижение, мюнхенцам в 8 матчах нужно забить хотя бы один гол, а в одной игре – два.

Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги

101 – Бавария (1971/72)

100 – Бавария (2019/20)

99 – Бавария (2020/21)

98 – Бавария (2012/13)

97 – Бавария (2021/22)

95 – Бавария (1973/74)

95 – Гамбург (1981/82)

94 – Бавария (2013/14)

93 – Бавария (1972/73)

93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)

92 – Бавария (2017/18)

92 – Бавария (2025/26)

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов Бавария по количеству голов лидирует с большим отрывом. Ближайшим преследователем мюнхенцев является Барселона, которая забила в сезоне Ла Лиги на 20 голов меньше мюнхенцев (72).

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате

92 – Бавария

72 – Барселона

64 – Интер

59 – Арсенал

59 – Манчестер Сити

56 – Реал

54 – ПСЖ

53 – Челси

53 – Боруссия Дортмунд

53 – Хоффенхайм

52 – Марсель

51 – Манчестер Юнайтед

50 – Штутгарт

50 – Ювентус

50 – Вильярреал

Уместным будет напомнить календарь Баварии в оставшихся 9 турах Бундеслиги