Бавария находится в 10 забитых мячах от установления рекорда Бундеслиги
В сезоне 2025/26 мюнхенцы уже забили 92 гола в национальном чемпионате
Мюнхенская Бавария после 25 туров немецкой Бундеслиги сезона 2025/26 имеет в своем активе уже 92 забитых мяча.
Данный результат всего на 9 голов меньше рекорда чемпионата Германии, который также принадлежит Баварии – 101 забитый мяч в сезоне 1971/72.
В сезоне 2019/20 мюнхенцы были близки к повторению этого достижения (100).
Бавария в этом сезоне с большой вероятностью в третий раз в своей истории закончит чемпионат со 100+ голами, параллельно установив новый рекорд Бундеслиги.
Для этого немецкий гранд располагает 9 турами! То есть для того, чтобы превзойти собственное достижение, мюнхенцам в 8 матчах нужно забить хотя бы один гол, а в одной игре – два.
Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги
- 101 – Бавария (1971/72)
- 100 – Бавария (2019/20)
- 99 – Бавария (2020/21)
- 98 – Бавария (2012/13)
- 97 – Бавария (2021/22)
- 95 – Бавария (1973/74)
- 95 – Гамбург (1981/82)
- 94 – Бавария (2013/14)
- 93 – Бавария (1972/73)
- 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
- 92 – Бавария (2017/18)
- 92 – Бавария (2025/26)
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов Бавария по количеству голов лидирует с большим отрывом. Ближайшим преследователем мюнхенцев является Барселона, которая забила в сезоне Ла Лиги на 20 голов меньше мюнхенцев (72).
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате
- 92 – Бавария
- 72 – Барселона
- 64 – Интер
- 59 – Арсенал
- 59 – Манчестер Сити
- 56 – Реал
- 54 – ПСЖ
- 53 – Челси
- 53 – Боруссия Дортмунд
- 53 – Хоффенхайм
- 52 – Марсель
- 51 – Манчестер Юнайтед
- 50 – Штутгарт
- 50 – Ювентус
- 50 – Вильярреал
Уместным будет напомнить календарь Баварии в оставшихся 9 турах Бундеслиги
- 26-й тур: Байер – Бавария
- 27-й тур: Бавария – Унион Берлин
- 28-й тур: Фрайбург – Бавария
- 29-й тур: Санкт-Паули – Бавария
- 30-й тур: Бавария – Штутгарт
- 31-й тур: Майнц – Бавария
- 32-й тур: Бавария – Хайденхайм
- 33-й тур: Вольфсбург – Бавария
- 34-й тур: Бавария – Кельн
