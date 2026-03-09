Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
09 марта 2026, 20:03 | Обновлено 09 марта 2026, 20:23
Бавария находится в 10 забитых мячах от установления рекорда Бундеслиги

В сезоне 2025/26 мюнхенцы уже забили 92 гола в национальном чемпионате

Бавария находится в 10 забитых мячах от установления рекорда Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария после 25 туров немецкой Бундеслиги сезона 2025/26 имеет в своем активе уже 92 забитых мяча.

Данный результат всего на 9 голов меньше рекорда чемпионата Германии, который также принадлежит Баварии – 101 забитый мяч в сезоне 1971/72.

В сезоне 2019/20 мюнхенцы были близки к повторению этого достижения (100).

Бавария в этом сезоне с большой вероятностью в третий раз в своей истории закончит чемпионат со 100+ голами, параллельно установив новый рекорд Бундеслиги.

Для этого немецкий гранд располагает 9 турами! То есть для того, чтобы превзойти собственное достижение, мюнхенцам в 8 матчах нужно забить хотя бы один гол, а в одной игре – два.

Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги

  • 101 – Бавария (1971/72)
  • 100 – Бавария (2019/20)
  • 99 – Бавария (2020/21)
  • 98 – Бавария (2012/13)
  • 97 – Бавария (2021/22)
  • 95 – Бавария (1973/74)
  • 95 – Гамбург (1981/82)
  • 94 – Бавария (2013/14)
  • 93 – Бавария (1972/73)
  • 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
  • 92 – Бавария (2017/18)
  • 92 – Бавария (2025/26)

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов Бавария по количеству голов лидирует с большим отрывом. Ближайшим преследователем мюнхенцев является Барселона, которая забила в сезоне Ла Лиги на 20 голов меньше мюнхенцев (72).

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате

  • 92 – Бавария
  • 72 – Барселона
  • 64 – Интер
  • 59 – Арсенал
  • 59 – Манчестер Сити
  • 56 – Реал
  • 54 – ПСЖ
  • 53 – Челси
  • 53 – Боруссия Дортмунд
  • 53 – Хоффенхайм
  • 52 – Марсель
  • 51 – Манчестер Юнайтед
  • 50 – Штутгарт
  • 50 – Ювентус
  • 50 – Вильярреал

Уместным будет напомнить календарь Баварии в оставшихся 9 турах Бундеслиги

  • 26-й тур: Байер – Бавария
  • 27-й тур: Бавария – Унион Берлин
  • 28-й тур: Фрайбург – Бавария
  • 29-й тур: Санкт-Паули – Бавария
  • 30-й тур: Бавария – Штутгарт
  • 31-й тур: Майнц – Бавария
  • 32-й тур: Бавария – Хайденхайм
  • 33-й тур: Вольфсбург – Бавария
  • 34-й тур: Бавария – Кельн
статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Сергей Турчак Источник: Instagram
